Valentina Vignali su Fuorigioco | ' Sul web guadagno | il basket è amore vero'

Valentina Vignali : «Salvini è un influencer ma ho più follower di lui - punti più sul lato B» : Con i suoi 2 milioni di follower, Valentina Vignali entra di diritto nell’albo degli influencer italiani più famosi su Instagram. Sarà per questo che, ai microfoni di Rai Radio1, ha dato i suoi consigli a Matteo Salvini in tema di social network: «Salvini è un influencer a modo suo. Mi pare che abbia un’ottima capacità di usare i social, lo vedo abbastanza carico, specie su Facebook. Gestire un profilo non è facile, bisogna stare dietro a ...

Sara Affi Fella e il fratello : le dure parole di Valentina Vignali - polemica : Sara Affi Fella e il fratello: le dure parole di Valentina Vignali, la polemica divampa Valentina Vignali, modella, cestista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha rilasciato delle parole alquanto schiette e decise su Sara Affi Fella e il fratello. A spingere la sportiva a pronunciarsi sull’ex tronista è stata una sua […] L'articolo Sara Affi Fella e il fratello: le dure parole di Valentina Vignali, polemica ...