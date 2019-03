Roma e Lazio | ecco le inverse identità della Capitale

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 30+000 CI SONO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LE USCITE TOR BELLA MONACA E TIBURTINA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA; INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER I ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A NORD DELLA CAPITALE CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA VERSO Roma; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 19 IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO CODE RESIDUE TRA LE USCITE BUFALOTTA E SALARIA; ALTRI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA VERSO Roma; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 09:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E VIA DEL MARE; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASILINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 19 PROVOCA ULTERIORI CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 09:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE SETTEBAGNI E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E VIA DEL MARE; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PIU’ AVANTI TRA FLAMINIA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA; ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 04 MARZO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 3 MARZO 2019 ORE 18.50 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 3 MARZO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E A 24 A SEGUIRE RALLENTAMENTI MA PER TRAFFCO INTENSO TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, ANCHE QUI RIPERCUSSIONI CODE DA TOR VERGATA PER IL TRAFFICO DEL RIENTRO CODE A TRATTI SULLA Roma-TERAMO, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 3 MARZO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICNO E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E LAURENTINA SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 3 MARZO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN INTERNA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICNO E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E LAURENTINA SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 3 MARZO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO UN INTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA ALTRO INCIDENTE SULLA VIA SALARIA, PROVOCA CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE PER TRAFFICO INTENSO, CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA ...

Derby della Capitale - la Lazio batte la Roma con tre gol : festa sui social per i laziali : Ieri, alle 20,30 allo stadio Olimpico di Roma si è giocato il Derby della Capitale tra Lazio e Roma. Al termine della partita i tifosi delle due squadre si sono riversati sui social per manifestare il proprio stato d'animo. La squadra di Simone Inzaghi si è aggiudicata il Derby superando i giallorossi con un netto 3-0. Gli autori del successo biancoceleste sono stati Felipe Caicedo, Ciro Immobile e Danilo Cataldi. A spaccare la partita è stato ...