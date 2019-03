Gol Balotelli | altro show con il Marsiglia per Supermario | rete pazzesca in acrobazia

calcioweb.eu

(Di domenica 3 marzo 2019) GOL– Si sta giocando una giornata importante valida per la Ligue 1, in campo ilcontro il St.Etienne. Continua il momento magico dell’attaccante Marioancora in gol con una, inpoi prende il cellulare e fa una storia in diretta.pronto a convincere sempre di più Roberto Mancini per un posto in Nazionale, nel frattempo è diventato un idolo per i tifosi delgrazie a gol e prestazioni.This is how Mariocelebrated his goal against Saint-Etienne.pic.twitter.com/XWx2mRdOI4— football.london (@Football_LDN) 3 marzo 2019L'articolo Golcon ilperinVIDEO CalcioWeb.

