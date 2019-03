Che tempo che Fa | l' intervista di Fazio a Macron col cuore oltre l' ostacolo

Macron a Che tempo che fa - Mazzocchi contro Fazio : "Interessante - ma le interviste sono un'altra cosa" : L'intervista di Fabio Fazio a Emmanuel Macron ha suscitato polemiche, prima, durante e dopo la sua messa in onda a Che tempo che fa. A parte i commenti dei politici, evidentemente espressi a fini strumentali (su tutti quello della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni secondo cui Fazio è un "servo tra i servi" che dovrebbe essere spedito in Francia in quanto ha detto che "l’Italia è una colonia francese"), da segnalare quello di un ...

Ascolti tv - testa a testa tra Che tempo che fa e l’ultima puntata di Non mentire : È un vero e proprio testa a testa quello tra Rai1 e Canale 5 nella serata del 3 marzo. Rai1 con Che tempo Che Fa, con l‘intervista al presidente francese Emmanuel Macron, si è aggiudicata gli Ascolti con 3.559.000 telespettatori e uno share del 14,1%, ma Canale 5 con la terza e ultima puntata di Non mentire ha ottenuto 3.273.000 telespettatori e lo stesso share della concorrenza, il 14,1%. LEGGI: Non mentire 2, la seconda stagione si farà? ...

Che tempo che fa - altroché Macron e Fabio Fazio : i telespettatori preferiscono Paperissima Sprint : Bene ma non benissimo: ieri 3 marzo è andata in onda a Che tempo che fa , il talk di Fabio Fazio della domenica sera su Rai 1, l'intervista al presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron . Se ...

Che tempo che fa - Giorgia Meloni distrugge Fabio Fazio : "Servo tra i servi" : "Servo tra i servi". Giorgia Meloni distrugge Fabio Fazio con tre parole. Su Twitter, la Meloni scrive: "Fazio intervista Macron e dichiara: 'Si dice che Parigi sia la capitale d'Italia'. Dato che è pagato con milioni di italianissimi euro per dire che l'Italia è una colonia francese, sarebbe bene f

Francia-Italia - Macron a Che tempo che fa : “Malintesi quotidiani - ma andare oltre gli ostacoli. C’è storia da fare insieme” : La lunga intervista di Emmanuel Macron a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 si chiude con un appello diretto alla popolazione italiana: “Capisco l’italiano ma lo parlo poco bene, ma c’è una frase, una delle vostre espressioni, che volevo dirvi: “Il cuore al di là dell’ostacolo”. Credo che ci siano peripezie della vita fra i nostri Paesi che a volte ci sfuggono, malintesi che a volte rimangono, in maniera giusta o ingiusta non ...

Che tempo che fa - Marco Mazzocchi contro Fazio-Macron : 'Le interviste sono un'altra cosa' : Messaggio polemicissimo, quello di Marco Mazzocchi , sull'intervista - parola grossa - di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron , in onda ieri sera 4 marzo in prima serata su Raiuno. In molti hanno notato lo ...

Che tempo che fa - Marco Mazzocchi contro Fazio-Macron : "Le interviste sono un'altra cosa" : Messaggio polemicissimo, quello di Marco Mazzocchi, sull'intervista - parola grossa - di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, in onda ieri sera 4 marzo in prima serata su Raiuno. In molti hanno notato lo scarso appeal del conduttore, per non parlare di vera e propria piaggeria nei confronti del leader f

Tav - Macron a Che tempo che fa : “Molto attesa. Ci sono sensibilità diverse ma risolveremo con la concertazione” : Il Presidente Emmanuel Macron a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 risponde anche alle domande sulla Tav e dichiara: “È una cosa molto importante per le regioni transfrontaliere, una cosa molto attesa ed è la scelta che è stata fatta dai nostri predecessori che hanno sottoscritto quegli accordi che noi abbiamo confermato. Credo che oggi le tecnologie verso cui andiamo, di mobilità più dolce, le innovazioni che stiamo facendo permettano ...

Cosa ha detto Macron intervistato a Che tempo che fa : "Ci sono stati malintesi tra Italia e Francia ma bisogna andare oltre": parola del presidente francese, Emmanuel Macron, che intervistato da Fabio Fazio ha detto che sarà insieme al presidente Sergio Mattarella a Parigi, il 2 maggio, per il 50esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci per parlare di Europa ai giovani. 'I malintesi e le peripezie più recenti non sono gravi, bisogna andare oltre: ci sono state affermazioni un po' ...

Che tempo che fa - John Turturro è Guglielmo ne "Il nome della rosa" : "E' un uomo di fede con la forza della conoscenza" : John Turturro è stato ospite di "Che tempo che fa" nella puntata di domenica 3 marzo 2019, in occasione dell'inizio di "Il nome della rosa", in onda da domani, alle 21,10, su Rai Uno."Un capolavoro" assicura Fazio che ha già visto la fiction in 4 puntate. prosegui la letturaChe tempo che fa, John Turturro è Guglielmo ne "Il nome della rosa": "E' un uomo di fede con la forza della conoscenza" pubblicato su TVBlog.it 03 marzo 2019 23:04.

Che tempo che Fa - l'intervista di Fazio a Macron col "cuore oltre l'ostacolo" : Alle 21.01 è andata in onda l'intervista di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, registrata qualche giorno fa. Da subito si è parlato del suo rapporto tra Francia e Italia:"Molteplice. Come per molti francesi è stato scoprire la storia, capire il Paese e la nostra civiltà insieme all'Italia: il bambino che viene portato a Roma, l'adolescente portato in Toscana, che scopre il Rinascimento. E quello più personale, la mia passione per il ...

Che tempo che fa - sfregio di Emmanuel Macron : parla solo con Mattarella - Fabio Fazio soddisfatto : Nell'intervista (o presunta tale) di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, trasmessa a Che tempo che fa su Rai 1, si è ovviamente parlato anche del ritiro dell'ambasciatore francese a Roma in seguito ai violenti scontri tra il governo gialloverde e l'Eliseo. E interpellato sul punto, Macron ha attaccato l

Che tempo che fa - zero domande di Fabio Fazio : monologo pro-Europa di Emmanuel Macron : Uno spottone pro-Europa. A favore di questa Europa, guidata da Francia e Germania e che relega l'Italia in un angolino. Questo il sunto dell'intervista concessa da Emmanuel Macron a Fabio Fazio, l'intervista al centro di mille polemiche trasmessa a Che tempo che fa su Rai 1. Lo dice chiaro e tondo,

Che tempo che fa - Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron : "I biglietti aerei me li sono pagati io - non è costato niente alla Rai" : Emmanuel Macron è stato intervista da Fabio Fazio per il programma "Che tempo che fa", nella puntata in onda domenica 3 marzo 2019.Prima che venisse mandata in onda l'intervista, Fabio Fazio, parlando con Carlo Cattarelli e Paolo Mieli, ha rispsto direttamente alle polemiche emerse nei giorni scorsi in relazione ai costi del viaggio Italia-Francia.prosegui la letturaChe tempo che fa, Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron: ...