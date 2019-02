Week end con artisti di strada e speciale gara ' su ruote' per bambini

Rally Talent Italia sbarca in Sicilia : nel Week end si corre a Pergusa : Le 7 affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, sono destinate - assicurano gli organizzatori - ''a ottenere come per le precedenti selezioni commenti sempre più entusiastici''. ...

Runner 451 Experience. Tanti iscritti per i Week end che uniscono turismo sportivo e benessere : Le Runner 451 Experience rappresentano un'attività che valorizza il territorio, sottolineandone le sue maggiori peculiarità: sport, cultura, cibo, divertimento e relax. Operazione Benefica Runner 451 ...

La stagione Sky Sport 2019 : 34 Weekend di motori : Su Sky parte una nuova stagione di motori, con oltre 1.100 ore di diretta e quasi 300 gare in 9 mesi, circa 70 in più (+30%) rispetto al 2018. Il Team motori Sky Sport, supportato da una tecnologia di altissimo livello, terrà accesa la passione per raccontare curva dopo curva 34 weekend a tutta velocità. […] L'articolo La stagione Sky Sport 2019: 34 weekend di motori sembra essere il primo su motoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Nuoto salvamento. Assoluti invernali 2019. Pioggia di record a Riccione nello scorso Week end : Pioggia di record ai categoria invernali di salvamento. Ben tre record italiani Assoluti, un record mondiale e uno europeo giovanile uniti a cinque record di categoria hanno nobilitato la manifestazione. Il record più importante lo stabilisce Francesco Ippolito, del Gorizia Nuoto. Dopo una stagione travagliata nel 2017 e un 2018 condito da tanta sfortuna e una mancata convocazione azzurra, trova una prestazione maiuscola nei 100 percorso misto, ...

Previsioni Meteo Marzo - arriva il mese “pazzerello” : nel Weekend il primo assaggio con grandi sbalzi termici : Previsioni Meteo Marzo – “Marzo pazzarello, guarda il sole e prendi l’ombrello“: gli antichi proverbi popolari della tradizione campestre italiana sintetizzano meglio di ogni studio climatico quanto sia bizzarro il tempo del mese di Marzo, ormai prossimo ad iniziare. Venerdì, infatti, sarà 1° Marzo, il primo giorno della Primavera Meteorologica 2019. L’Inverno sta per concludersi, anche se nei fatti su gran parte ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kvitfjell 2019 : i convocati dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer guidano la truppa tricolore nel Weekend della velocità : Siamo prossimi ai titoli di coda per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Nel prossimo weekend (1-3 marzo) andrà in scena il terzultimo round e il programma prevede due discese (una in più per recuperare quella cancellata a Garmisch) e un superG sulla pista di Kvitfjell (Norvegia). Otto gli azzurri convocati dal direttore sportivo Max Rinaldi per affrontare con determinazione le gare sulle nevi norvegesi. Saranno Christof ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Weekend deludente per la sciabola azzurra : Fine settimana molto deludente per la sciabola italiana a Il Cairo. Nel Grand Prix in Egitto nessun azzurro ha saputo raggiungere almeno i quarti di finale sia in campo maschile che in quello femminile. Sono addirittura quattro gli sciabolatori azzurri eliminati negli ottavi di finale. Aldo Montano, Giovanni Repetti, Enrico Berrè ed Alberto Pellegrini si sono arresi tutti nello stesso turno, mancando dunque l’accesso ai quarti e dunque ...

Previsioni Meteo - caldo anomalo in Europa fino alla fine di Febbraio ma attenzione al primo Weekend di Marzo nel Mediterraneo [MAPPE] : 1/22 ...

Castello Comix - gli eroi dei cartoni e dei fumetti sbarcano per un Weekend : ... bambini, giovani e adulti, con una kermesse di "supereroi" buoni e cattivi, spettacoli e concerti, raduni e sfilate, tornei al coperto, esibizioni di teatro, di danza e canto. Il programma della ...

Cos’è successo nel Weekend in Venezuela : Ci sono stati duri scontri al confine, dove gli aiuti umanitari statunitensi sono bloccati da Nicolas Maduro: in Colombia intanto oggi Juan Guaidó incontrerà Mike Pence

Sbk Australia - Melandri : «Va bene - è stato un buon Weekend» : PHILLIP ISLAND - Marco Melandri è soddisfatto del primo round stagionale del Mondiale Sbk, dopo un inizio non semplice. ' In Gara 2 sono partito bene, sono stato subito veloce ma poi i piloti Kawasaki ...

Superbike - Alvaro Bautista racconta il suo “Weekend perfetto” : Superbike, Alvaro Bautista dominante nel suo inizio di esperienza in sella alla Ducati: tre vittorie in altrettante gare nel weekend Non poteva essere un inizio migliore per Álvaro Bautista nel Mondiale Superbike, il 34enne pilota spagnolo ha letteralmente dominato il primo appuntamento del campionato, che si è svolto sulla pista australiana di Phillip Island. Dopo il trionfo in gara 1, Bautista ha conquistato altre due vittorie, la prima ...

Allerta Meteo - il CICLONE FREDDO del Weekend è arrivato : venti impetuosi - danni e disagi. ALLARME Sicilia e Malta - ma non nevicherà [MAPPE] : 1/36 ...