Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Continuano le vicende dei protagonisti degli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “un posto al sole”. Tra le varie vicissitudini che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei telespettatori negli ultimi tempi, due hanno sicuramente lasciato il segno. La prima riguarda l’aborto di Elena conseguente alla sua scoperta del tradimento di Valerio nei suoi confronti con Simona, la sua ex. La seconda: la triste notizia diffusa da Otello in merito alla decisione di sua moglie, Teresa Diacono, di non tornare più a Napoli. Sono state entrambe situazioni che hanno lasciato il pubblico con l’amaro in bocca ma se da un lato l’abbandono di Teresa pare essere definitivo, dall’altro l’allontanamento di Elena (Valentina Pace) pare sia momentaneo e dovuto alla sua gravidanza e al suo periodo di maternità nella vita reale. Per due attrici che si allontanano dal set ce un attore che arriva ...

blastingnewstc : Upas, Renato Raimo new entry nel cast, Carmen Scivittaro prende una pausa - redazionetvsoap : Ve lo ricordate? Era ZANASI in Centovetrine!!! #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni -