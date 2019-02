Rovazzi ha l' influenza e chiede un consulto a Calcutta | Prendi una tachipirina da

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) I personaggi del mondo dello spettacolo non sono immuni ai malanni di stagione, la popolarità e il successo non sono caratteristiche che permettono di scampare al raffreddore. Anche Fabioha preso l'e ha chiesto un consiglio sul dosaggio di paracetamoloto da assumere a un vero e proprio esperto:ha pubblicato su Instagram una conversazione avvenuta consu Whatsapp in cui dice di avere l'al cantautore un consiglio sul dosaggio dinon esita a rispondere e sta al gioco, dispensando il suo consiglio "medico" ain una simpatica conversazione. "Ciao caro, secondo me una da mille, e poi ti metti nel letto", scrive il cantante, aggiungendo poi una postilla: "Se non hai quella da mille possono andar bene anche due da 500. E mi raccomando, bevi tanta acqua".Il cantautore di Latina, arrivato ...

