Nucleare.Trump per accordo, no fretta

Secondo giorno di incontri tra il presidente Usa, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un., parlando con Kim, ha sottolineato l'importanza di una relazione veramente forte tra loro e ha aggiunto di non averedi arrivare a unsulcon il leader nordcoreano. Kim ha promesso "ogni sforzo" per giungere a un risultato positivo del summit e si è detto ottimista sull' incontro di oggi. "Per quello che sento adesso,penso che arriveranno buoni risultati",da questo vertice, ha detto.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

