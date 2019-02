Lazio | Acerbi | derby vale una stagione

Acerbi ‘annulla’ Piatek : il calciatore della Lazio più forte che mai - è uno dei difensori migliori in assoluto : Prestazione incredibile per il difensore della Lazio Francesco Acerbi, il biancoceleste ha annullato completamente Piatek, il ‘Pistolero’ è una macchina da gol ma nella partita di ieri ha visto raramente il pallone, merito di Acerbi che ha disputato una prestazione incredibile. Ma fantastica è stata tutta la carriera del difensore, la grande occasione con la maglia della Reggina, Acerbi in breve tempo è diventato un idolo degli ...

Lazio-Milan - le pagelle : Immobile in fuori gioco - Acerbi è super : Milan non pervenuto e una Lazio arrembante ma imprecisa sino al novantesimo. Stavolta c'è tutta la grinta biancoceleste in Coppa, al di là della forma. Manca però il solito cinismo sotto porta. Come ...

Lazio-Milan - semifinale di andata a reti inviolate - le pagelle : bene Acerbi - male Suso : L’andata della semifinale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma fra Lazio e Milan è finita 0-0. Un risultato a reti bianche, ma la Lazio avrebbe meritato di più ai punti. Il Milan ha aspettato quasi tutta la partita dietro la linea della palla provando a sorprendere solo in contropiede le avanzate laziali. Verdetto apertissimo e rimandato al ritorno di San Siro del 24 Aprile: chi avrà la meglio sfiderà poi in finale la vincente della doppia sfida ...

Siviglia-Lazio - le pagelle : Acerbi combattente - Marusic ingenuo : Nessuna remuntada, andata e ritorno all'inferno. Senza il Var in Europa League è peggiore ed esagerato l'arbitraggio. STRAKOSHA 5,5 La sua respinta su piedi di Ben Yedder ormai è una sentenza. ...

Siviglia-Lazio 1-0 La Diretta Acerbi vicinissimo al pareggio : Collocazione insolita per un match d'Europa League. Si gioca infatti in anticipo, di mercoledì, il ritorno del Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Lazio. Pronostico-qualificazione sbilanciato a favore ...

Lazio - una difesa senza respiro : Acerbi resta l'unica certezza : Chiederà gli straordinari anche alla difesa, Simone Inzaghi. La gestione delle forze in casa Lazio non riguarda solo l'attacco e il centrocampo. Il tour de force che aspetta i biancocelesti tra Europa ...

Lazio - ennesimo traguardo per Acerbi contro il Frosinone : i dettagli : Acerbi contro il Frosinone punta un altro record. L'ex difensore del Sassuolo è un vero e proprio stakanovista. Fosse per lui, giocherebbe sempre. Come riporta il Corriere dello Sport, la rincorsa al record di Zanetti è interrotta, contro il Frosinone arriverà un altro importante traguardo: allo Stirpe Acerbi toccherà quota 200 gare giocate. Dal 2011 199 presenze, di cui 157 ...

Lazio - in Coppa Italia tornerà Acerbi. Galatasaray su Caicedo - ma resterà : La Lazio guarda avanti. Per dimenticare la delusione del k.o. contro la Juventus e per proiettarsi subito sui quarti di Coppa Italia con la sfida di giovedì sera a San Siro contro l'Inter. Giornata di ...

Lazio - Immobile : 'Pronti a ripartire'. Acerbi : 'Testa all'Inter' : 'Siamo pronti a ripartire'. Parola di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non si abbatte dopo la sconfitta con la Juventus per 2-1. 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto - scrive il bomber su ...

Lazio-Juventus : probabili formazioni - out Acerbi e Mandzukic : Lazio-Juventus è probabilmente il confronto di maggior interesse della seconda giornata di ritorno della Serie A. La gara mette infatti di fronte i padroni di casa, in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e gli ospiti che comandano a classifica e non nascondono l’ambizione di confermarsi a fine stagione come la formazione vincitrice dello scudetto. La Lazio arriva a questo importante appuntamento dopo ...

Lazio - le scuse di Acerbi. Contro la Juve guarderà il match in curva Nord : Francesco Acerbi espulso dall'arbitro Rocchi. Getty Aveva puntato la gara con la Juventus per centrare una cifra tonda, 150 gare di fila, e correre verso il record di Javier Zanetti giunto con l'Inter ...

Lazio - Acerbi squalificato con la Juve : i tifosi lo invitano in curva : Francesco Acerbi, un vero e proprio highlander. Che però sarà costretto ad interrompere la sua striscia di partite giocate dal primo minuto consecutivamente. Si fermerà a 149, perché salterà la gara ...

Napoli-Lazio - ecco perché non c'è il rosso ad Acerbi - : Non è stata una serata felice per Gianluca Rocchi, arbitro di Napoli-Lazio. Nel post gara Simone Inzaghi, pur con toni pacati, ha messo nel mirino la direzione di gara per l'espulsione di Acerbi, ...