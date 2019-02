I canali del gruppo Discovery sbarcano in massa su tivùsat

Una spiegazione psicanalitica del mito di Berlusconi : Carissimo Jung, penso alla tua opera indimenticabile sugli Archetipi dell’Inconscio Collettivo per spiegarmi qualcosa di quanto accede in questi giorni nel panorama politico italiano che, tanto per cambiare, è di stampo politico-giudiziario. Leggo i giornali di ogni colore e dovunque si parla di Silvio Berlusconi. Ma in chiave nuova, oserei direi; rubandoti il termine, definibile “paradossale”. Nella tua opera hai raccontato al mondo che, ...

Pagelle Gazzetta : «Uno psicanalista per gli attaccanti del Napoli» : Milik il peggiore Nelle Pagelle, la Gazzetta assegna 6 a Carlo Ancelotti: “Cosa puoi dire a un allenatore che fa giocare bene la propria squadra e prova nel finale a spingerla sempre piu` avanti col 4-2-3-1? Forse di inserire nello staff uno psicanalista per gli attaccanti”. E certifica con un 5 che il peggiore in campo è stato Arkadiusz Milik. Scrive: “I movimenti sono giusti, all’appuntamento davanti alla porta c’e` sempre ma le sue ...

Coppa Italia - i quarti di finale in diretta tv e streaming : canali e orari delle partite : Coppa Italia in tv, le partite dei quarti in diretta tv e streaming. Tra il 29 e il 31 gennaio vanno in scena le quattro...

Mediaset Premium : dal 28 febbraio fine delle trasmissioni per i canali Eurosport e Investigation Discovery : Nuovi cambiamenti in vista per l'offerta Mediaset Premium. Dopo lo scambio avvenuto con la migrazione su Sky e l'approdo della pay tv satellitare sul digitale terrestre negli scorsi mesi, giunge una novità in merito ai canali Eurosport e Discovery inclusi nell'abbonamento a pagamento di Mediaset Premium.Le reti sportive Eurosport 1, Eurosport 2 e l'emittente Investigation Discovery il prossimo 28 febbraio non saranno più disponibili sul ...

Lessico Amoroso - su Rai 3 torna Massimo Recalcati e la psicanalisi dell'Amore : - Lessico Amoroso ritorna questa sera alle 23.10 su Rai 3 Da questa sera alle 23.10 su Rai 3, torna il programma che attraverso la psicoanalisi cerca di spiegare al grande pubblico gli archetipi delle relazioni di coppia. Stiamo parlando del fratello quasi gemello di Lessico Famigliare ossia di Lessico Amoroso, con lo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati e il suo grande ritorno in tv.Un appuntamento, quello di questa sera, che dal ...

A che ora le materie della Maturità 2019 oggi 18 gennaio : link canali ufficiali per conoscere seconde prove : A che ora usciranno le materie della seconda prova della Maturità 2019? oggi 18 gennaio è il grande giorno in cui il Ministro Busetti svelerà agli studenti italiani buona parte della direzione da intraprendere per il futuro Esame di Stato, tra l'altro denso di novità per quest'anno. L'annuncio definitivo è giunto solo pochi minuti fa: le materie per la seconda prova della Maturità 2019 saranno rese note a partire dalle ore 12 di questa ...

Maddalena Corvaglia compie 39 anni - gli auguri dell'amica canalis : E' un giorno speciale per l'ex velina e la sua amica del cuore dai tempi di Striscia non poteva non dedicarle un pensiero

Superbrain - Bocci - canalis e Brignano : ecco la giuria della prima puntata : Venerdì 11 gennaio alle 21.10 inizerà la quarta edizione di 'Superbrain', il talent condotto da Paola Perego e Francesco Paolantoni su Rai1 dove sei 'cervelloni' devono superare prove d'abilità ...