F1 – Piquadro Fornitore ufficiale della Red Bull per la stagione 2019

(Di giovedì 28 febbraio 2019)di Aston Martin RedRacing Teamannuncia il suo ingresso in Formula 1 siglando un accordo che lo vedràdi Aston Martin RedRacing Team per il Campionato MondialeIl marchio italiano di accessori di pelletteria tech-design per business traveller conferma il suo legame con il mondo dello sport e, dopo cinque mesi dall’assunzionequalifica di Official Partner di AC Milan, entra al livello più alto dell’automobilismo insieme ad Aston Martin RedRacing, quattro volte vincitrice del Campionato Mondiale di Formula 1.fornirà uno zaino e un trolley molto innovativi al team per tutti gli spostamentidi corse al via il 15-17 marzo con il Gran Premio di Australia e avrà due volti d’eccezione per la campagna pubblicitaria primavera estate: Max Verstappen e il suo nuovo ...

