meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Gli annunci in diretta del primo workout dell’Open sono stati trasmessi contemporaneamente da Parigi, San Paolo e Londra. Durante l’annuncio di Londra, l’ex campionessa Samantha Briggs ha aperto la competizione annuale stabilendo un record mondiale. Oltre 300.000 atleti si uniranno a lei per partecipare alla competizione della durata di cinque settimane che decreterà l’uomo e lapiù innei rispettivi. IlGames Open è rivolto ad atleti di tutte le età e abilità. Nato come una competizione di base, si è gradualmente trasto in un fenomeno globale. Quest’anno, oltre 12.000 palestre affiliate aospiteranno i workout, oltre a basi militari, società e campus universitari. Gli atleti in gara all’Open si contenderanno il titolo di uomo epiù inal mondo non soltanto con gli attuali campioni, ma anche con ...

GoSalute : CrossFit sta per dichiarare l'uomo e la donna più in forma in 159 Paesi - Trovaunmodo1 : @SulFiloSpinato Mario non sta facendo crossfit per compiacere il suo nuovo compagno, ma per se stesso e mi ricordo… - DinoFuoco : Il CrossFit sta spostandosi verso un aspetto meno sportivo? Per il momento sembrerebbe di sì. Più orientamento vers… -