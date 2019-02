Protesta latte | assalto nel Sassarese | uomini mascherati danno alle fiamme autocisterna

Protesta del latte - un altro assalto nel Sassarese - incendiata una cisterna : Che ha già promesso un intervento: ' Per il mondo agropastorale servono soluzioni di sistema. Appena sarà nel pieno dei poteri, sarà mia cura convocare le parti interessate per arrivare a una ...

Protesta del latte : uomini mascherati e armati assaltano autocisterna e le danno fuoco nel Sassarese : Assalto a un camion cisterna che è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto un incontro in prefettura a Sassari tra pastori e trasformatori sul prezzo del latte. Alcuni ...

Protesta del latte : uomini mascherati e armati assaltano autocisterna e le danno fuoco nel Sassarese : Sale la tensione in Sardegna, nel giorno in cui è previsto un incontro tra pastori e trasformatori sul prezzo di vendita. Secondo assalto armato in 72 ore

ESCLUSIVA Giuseppe Prete - MGO - : "Protesta latte? Così scomparirà la Sardegna. La nostra politica vive di slogan" : Lo ripeto, la TAV aumenta l'economia delle nostre Imprese che fruiranno di questa magnifica opera e l'Italia finalmente entra in Europa. Simone Ciloni Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui ...

Protesta del latte : assalto a cisterna nel Nuorese e nel giorno delle Regionali molti pastori disertano i seggi : Cronaca Protesta latte, dieci pastori indagati a Nuoro per blocchi stradali A Sindia, nel centro della Sardegna, un gruppo di pastori con le loro famiglie hanno disertato le urne dopo che alcuni ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Protesta latte : nuovo atto - 24 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora. Va nuovamente in scena la Protesta del latte in Sardegna, precisamente a Nuoro , 24 febbraio 2019,

Protesta latte - dieci pastori indagati a Nuoro per blocchi stradali : Nuoro - Sono almeno 10 i pastori indagati dalla Procura di Nuoro per i blocchi stradali dei giorni scorsi per le manifestazioni di Protesta contro il crollo del prezzo del latte ovino in Sardegna. Lo ...

Protesta del latte in Sardegna - la preoccupazione anche per gli agricoltori liguri : ... inattese non sono: i margini di guadagno, quando ci sono, sono così lievi che basta un periodo di crisi un po' più lungo del solito per mettere in ginocchio un'intera economia. E tuttavia i margini ...

Protesta latte - almeno 10 pastori sardi indagati per blocchi stradali - : I reati contestati dalla Procura di Nuoro vanno dalla violenza privata al danneggiamento al deturpamento della cosa altrui. Ad alcuni viene contestato anche il blocco stradale, resistenza a pubblico ...

Protesta latte - pastori indagati a Nuoro : 11.55 Oltre dieci pastori sono indagati dalla Procura di Nuoro per i blocchi stradali dei giorni scorsi durante le manifestazioni di Protesta in Sardegna per il prezzo del latte. I reati contestati vanno dalla violenza privata al danneggiamento e depauperamento della cosa altrui. In alcuni casi contestati anche il blocco stradale e resistenza a pubblico ufficiale.

Protesta latte - Di Maio : “Anche io con i pastori ma non dico che risolvo tutto in 24 ore. Salvini? Folle dire sì a nucleare” : Dice che anche lui sta con i pastori ma non per questo annuncia una soluzione in 24 ore. Un chiaro riferimento a Matteo Salvini quello di Luigi Di Maio, arrivato in Sardegna per chiudere la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio.”Lo dico da ministro. Anche io sto con i pastori, ma non dico che si trova una soluzione e un’intesa in 24 ore”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle. Che ha criticato ...

Protesta latte - la stima di Coldiretti : "gettati" 3 milioni di litri : Una quantità decisamente alta di latte versato , è proprio il caso di dire, nei giorni della grande Protesta dei pastori sardi . A fare una prima stima ci ha pensato Coldiretti e i numeri sono ...