L' agente di Tagliafico svela | «Marcelo può andare alla Juventus»

Tagliafico piacerebbe al Real Madrid : il suo agente sostiene che Marcelo andrà alla Juve : Le ultime notizie che arrivano dall'Olanda potrebbero rivelarsi molto interessanti per i tifosi Juventini. Sembra infatti che Ricardo Schlieper, agente dell'argentino dell'Ajax Tagliafico, abbia confermato come il Real Madrid sia interessato al suo giocatore, anche se la società spagnola non avrebbe ancora formulato un'offerta precisa per accasarsi il terzino sinistro. Quest'ultimo ha due anni di contratto con l'Ajax, ma sembra sia già pronto ...