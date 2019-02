Hiv | poco meno di 100 diagnosi tra bimbi e ragazzi nel 2017

meteoweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019) Sono statedi un centinaio le nuovedi infezione da Hiv tra i minorenni nell’ultimo anno preso come riferimento dal bollettino Coa, Centro Operativo Aids, dell’Istituto Superiore di Sanita’, il. In totale sono state 3440, di cui 77 tra i 15 e 19 anni (46 maschi e 31 femmine), 10 intra gli zero e i due anni e 4 intra i 3 e i 14 anni. A evidenziarlo il professor Massimo Galli, presidente della Simit, Societa’ italiana di malattie infettive e tropicali.“Se si considerano i 20-24enni che sono maggiorenni e possono fare il test autonomamente – specifica Galli – abbiamo dei numeri decisamente piu’ consistenti. Complessivamente 330 le persone diagnosticate con Hiv. Hanno avuto modo, scelto, sono potuti venire a fare il test. La domanda e’ quanti ce ne sono che hanno rinunciato e scelto di ...

