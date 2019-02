“Entro 30 anni un terremoto devastante in Giappone” | uno studio del governo lancia

meteoweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019) C’è oltre il 90% di possibilità che entro i prossimi 30si verifichi unin Giappone. Lo ha rivelato unodel, segnalando in prevalenza il rischio di un sisma di magnitudo fra 7 e 8 lungo la fossa che parte dalla costa est del Pacifico, dove la placca Nordamericana, quella Euroasiatica, quella delle Filippine e quella Pacifica si ‘incontrano’.Questo fenomeno chiamato ‘subduzione’ è stato tra l’altro, il responsabile di numerosi terremoti, incluso il sisma del Tohoku nel marzo del 2011. Tra le regioni a maggior rischio quella di Aomori, e le prefetture a nord di Iwate e Miyagi.Il responsabile della ricerca, il professore Naoshi Hirata dell’Università di Tokyo, ha ricordato alle persone di rimanere sempre in allerta per il possibile verificarsi di un sisma di grandi proporzioni. Violenti terremoti sono ...