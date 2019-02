Carlo Calenda sfida il sovranista Salvini

Carlo Calenda sfida Matteo Salvini in costume da bagno : Carlo Calenda risponde a Matteo Salvini con questa foto. L'ex ministro dello Sviluppo economico si è fatto ritrarre in costume da bagno , dopo un tuffo in un laghetto di montagna, mentre, noncurante ...

Carlo Calenda pubblica foto in costume : bagno nella neve per sfidare Salvini : "Chi l'ha detto che solo i sovranisti (quelli originali, i nostri al massimo mangiano Nutella) fanno il bagno nell'acqua ghiacciata?! #orgoglioprogressista". Carlo Calenda in costume da bagno appena uscito dall'acqua di un laghetto di montagna circondato dalla neve. Lo foto l'ha postata lo stesso ex ministro, raccogliendo però più di un 'rimbrotto' da parte dei suoi follower per l'iniziativa."Ma quale trash. Laghetto di montagna, ...

Carlo Calenda - delirio pseudo-sovranista : si mostra così sui social - massacrato a ogni latitudine : E niente, ci siamo giocati Carlo Calenda. L'ex ministro prova ad emulare la comunicazione pop di Matteo Salvini e pubblica una foto quantomeno discutibile, ma sicuramente auto-ironica. In posa da sirenetto, con un girovita fuori controllo, si mostra mezzo nudo pronto a fare il bagnetto nelle acque g

Il no di Carlo Calenda lista aperta Pd per le Europee : "L'idea di Zingaretti non c'entra con noi. Pisapia? Mi auguro si candidi" : Il suo manifesto "Siamo europei" ha raggiunto quasi 200mila adesioni. C'è una questione, però, che sta mettendo Carlo Calenda sull'attenti: il comportamento del Pd. In un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro dello Sviluppo economico parla dell'apertura di Nicola Zingaretti all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che è stato tra i primi firmatari del manifesto. A preoccupare Calenda non è un'eventuale ...

Carlo Calenda su Twitter ricorda un po' Burioni : L'ex ministro è un assiduo utilizzatore del social network. Dove però spesso eccede nel replicare alle critiche Quanti voti può valere davvero un listone europeista?"

"Europa sì!" : Carlo Calenda riempie l'Auditorium Foro Boario di Cuneo : ... presto ci saranno nuovi appuntamenti a proposito di economia, lavoro, democrazia in Italia e in Europa, per continuare a portare fra i cittadini una riflessione profonda sui cambiamenti che stiamo ...

Il Pd sottoscrive il manifesto “Siamo europei” di Carlo Calenda : Il centrosinistra si ricompone. “A nome del Pd sottoscriverò il manifesto Siamo europei di Carlo Calenda. Ho condiviso la scelta con

Il Pd firma il manifesto europeista di Carlo Calenda : Poiché in politica non c'è nulla di più inedito dell'edito, l'obiettivo in vista delle politiche, anticipate o a scadenza naturale che siano, è quello di metter su una sorte di Unione. Anche il ...

Elezioni europee 2019 - Pd firma il manifesto ‘Siamo europei’ di Carlo Calenda : Matteo Orfini, presidente del Pd, ha annunciato che domani sottoscriverà il manifesto 'Siamo Europei' di Carlo Calenda, per una lista unitaria alle prossime Elezioni europee: "Ho condiviso la scelta con Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti: il Pd dunque ne assume i contenuti"Continua a leggere

Carlo Calenda dice che forse il vecchio centrosinistra va lasciato “al suo destino” : Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo Economico e oggi semplice iscritto del Partito Democratico, ha suggerito su Twitter che il centrosinistra debba ricostruirsi intorno a un soggetto politico nuovo, lasciando «il vecchio centrosinistra e cespugli vari», cioè con ogni evidenza

Carlo Calenda : "Moavero? Dovrebbe dimettersi. Lavora per un governo sovranista - anzi casinista" : I rapporti tra Italia e Francia in queste ultime fasi sono sempre più tesi. Ma in passato come erano le relazioni tra i due Paesi? Lo spiega l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a Mezz'Ora in Più su Rai Tre: "Tutte le aziende italiane acquisite della Francia hanno avuto uno sviluppo, anche in termini occupazionali. Certo, ci sono stati casi di acquisizione di natura predatoria. Vivendì è un esempio: ...

Cristina Comencini : “Molto fiera di mio figlio Carlo Calenda” : "Intanto il fatto che io non sia mai andata dimostra che nella nostra famiglia cerchiamo di separare le cose, ho grande ammirazione per lui, per il suo coraggio e per la capacità di fare politica che è uno dei mestieri più belli, per questo gli auguro che riesca a darci il coraggio di affrontare i tempi nuovi, la mia commedia entra anche in questo, con la forza di cui abbiamo bisogno. Spero lo faccia bene e ovviamente sono molto fiera di lui, ma ...

Carlo Calenda : "Il Pd è al 16% e dibattiamo del simbolo sui volantini?" : "In questo momento il Pd è al 16% secondo i sondaggi. Siamo sicuri di voler dibattere su presenza del logo Pd sul materiale distribuito da Zingaretti? Possiamo dedicarci ad altro es diffondere il manifesto di #SiamoEuropei o creare una cabina di regia dell'opposizione?". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter a proposito delle polemiche sull'assenza del simbolo del partito nel materiale congressuale della mozione Zingaretti.In questo momento ...

Carlo Calenda - l'ultimo disastro politico dei vescovi : quanto vale davvero l'ex ministro : E poi, sebbene eroso dalle gelosie , Flavia Prodi morde chiunque voglia appropriarsi dell' eredità politica del marito, , c' è tutto il mondo ex ulivista e popolare che smania per tornare a occupare ...