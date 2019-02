Le ricerche in mare dei tre giovani di Acireale travolti da un' onda 

Maltempo : onda trascina 3 ragazzi in mare nel Catanese - continuano le ricerche : Proseguono le ricerche dei 3 giovani, tra i 21 e i 27 anni, che risultano dispersi forse in mare a Santa Maria la Scala’, nel Catanese. I tre erano stati visti l’ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un’onda e trascinata in mare. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia. Sul molo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania e gli uomini della Guardia ...

Tre giovani travolti da un'onda : ricerche in mare : Tre giovani a bordo di un'auto sono stati travolti da un'onda a santa maria la Scala nel porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. ricerche

Pescatori dispersi : ricerche ancora senza esito nel mare pugliese : Continuano le ricerche dei due Pescatori dispersi nelle acque dello Jonio, al largo di Pescoluse, la marina del comune di Salve, Le,. Nelle operazioni sono impegnati uomini e mezzi dei Vigili del ...

Emiliano Sala - sospese le ricerche in mare. Per il calciatore ormai poche speranze : Sono sempre meno le speranze di ritrovare vivo Emiliano Sala, il calciatore disperso da lunedì sera quando era atteso a Cardiff ma il suo aereo è sparito dai radar. Sala era a bordo del...

Pescatore 17enne trascinato in mare dalle onde : ricerche in corso : Un ragazzo che stava pescando sugli scogli a Terrasini, sul litorale palermitano, nei pressi dell’Hotel Perla del Golfo, è stato trascinato in mare dalle onde. L’allarme è stato lanciato da un amico del 17enne, che era con lui ed è riuscito a mettersi in salvo. Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco, dalla Capitaneria di Porto e da un elicottero della Polizia. L'articolo Pescatore 17enne trascinato in mare dalle onde: ...

Gli scienziati hanno un nuovo modo per chiamare le ricerche sulle vostre feci : “in fimo” : (foto: John Sheperd/Getty Images) In vitro, in vivo, ex vivo. Tutte espressioni, tratte dal latino, per indicare studi in provetta (in vitro) oppure in organismi viventi (in vivo) o in tessuti prelevati da questi organismi (ex vivo). Oggi tre ricercatori afferenti a università statunitensi propongono di introdurre una nuova formula nella terminologia clinica. L’espressione è in fimo, anche questa dal latino (fimus vuol dire letame), e ...

Cantante e ballerino cade in mare da nave da crociera il giorno di Natale : ricerche interrotte : Arron Hughes, impiegato sulla Harmony of the Seas, era caduto in mare a 267 miglia a nord-ovest di Aguadilla, a Porto Rico. Dopo oltre 80 ore di ricerche e quasi 4.000 miglia quadrate scandagliate, la guardia costiera degli Stati Uniti ha annunciato che ha interrotto le ricerche in mare.Continua a leggere