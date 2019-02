Lavoro | triplicate le fughe all' estero negli ultimi 10 anni

blogo

: Triplicate le fughe dei cervelli in meno di dieci anni #Lavoro - Agenzia_Ansa : Triplicate le fughe dei cervelli in meno di dieci anni #Lavoro - RaiNews : #Lavoro: dalla crisi 'fughe' all'estero triplicate. Più occupati ma meno ore ? - MediasetTgcom24 : In meno di dieci anni le fughe sono quasi triplicate -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Nel 2018 il numero degli occupati ha superato quello registrato prima della crisi, nel 2008, di 125 mila unità, ma a ridursi sensibilmente in questidieciè stato il numero delle ore lavorate. A riferirlo è il rapporto "Il Mercato del2018" elaborato dal Ministero Delinsieme ad Istat, Inps, Inail e Anpal, che conferma quindi come nonostante più persone abbiano unrispetto al 2008, si è ridotto il tempo totale diSe è vero, quindi, che c'è stata una ripresa, è altrettanto vero che si è trattato di una ripresa "a bassa intensità lavorativa":Nella media del 2018 il numero di occupati supera il livello del 2008 di circa 125 mila unità e il tasso di occupazione sfiora il record di 58,5%. Il tasso di disoccupazione si attesta al 10,6% (-0,6 punti in un anno e +3,9 punti rispetto al 2008). La ripresa dei livelli di input di, a ritmi meno ...