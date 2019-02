Lavoro : in Veneto 140 mila i disoccupati utenti Centri per l'Impiego (3) : (AdnKronos) - Circa la metà dei disoccupati che ogni anno si rivolgono ai Centri per l’Impiego del Veneto sono interessati da almeno un intervento di politica attiva. Nello specifico, il 40% risulta trattato con una misura di politica attiva, mentre un ulteriore 10% beneficia degli incentivi previst

Lavoro : in Veneto 140 mila i disoccupati utenti Centri per l'Impiego (2) : (AdnKronos) - Il report di Veneto Lavoro si concentra proprio sulle DID rilasciate, quantificando in circa 140 mila il numero di persone che ogni anno si rivolgono ai Centri per l’Impiego di tutta la regione. Ma cosa accade dopo? I percorsi intrapresi dai disoccupati si suddividono in quattro tipolo

Lavoro : Confartigianato - in Veneto apprendistato Under 30 a doppia cifra (3) : (AdnKronos) - “Sull’apprendistato duale però - sottolinea Bonomo - persistono le difficoltà interpretative legate ad un incerto quadro normativo che rallenta la partecipazione delle imprese, oltreché la scarsa conoscenza dei benefici del contratto da parte delle imprese ma anche delle famiglie. Molt

Lavoro : Confartigianato - in Veneto apprendistato Under 30 a doppia cifra (2) : (AdnKronos) - Sul buon andamento degli ingressi sul mercato del Lavoro dei giovani con apprendistato influisce la Legge di bilancio 2018, ed il recente orientamento dell’INPS sul regime contributivo per le assunzioni con contratti di apprendistato di primo livello nelle imprese fino a nove dipendent

Lavoro : Confartigianato - in Veneto apprendistato Under 30 a doppia cifra : Venezia, 20 feb. (AdnKronos) - In Veneto l’apprendistato continua a fornire un apporto positivo all’andamento all’occupazione giovanile: per il segmento dei giovani Under 30 nei primi nove mesi del 2018 le assunzioni in apprendistato crescono a doppia cifra + 11,2%, con un risultato di gran lunga su

Lavoro : Confapi Padova - RdC riguarderà 37 mila famiglie del Veneto (4) : (AdnKronos) - Nell’audizione al Senato è stato affrontato anche il tema “Quota 100”. "Per quanto riguarda “Quota 100” da quanto apprendiamo dalle nostre industrie, laddove si libereranno posti di Lavoro non sempre si determinerà un’automatica sostituzione, soprattutto nei casi di personale qualifica

Lavoro : Confapi Padova - RdC riguarderà 37 mila famiglie del Veneto (3) : (AdnKronos) - "Sul reddito di cittadinanza, le associazioni datoriali come Confapi, per la loro storia, credibilità e radicamento nei territori, possono svolgere un ruolo di cerniera per agevolare l’incontro tra offerta e domanda di Lavoro. A tal proposito, potremmo rafforzare il protocollo di colla

Lavoro : Confapi Padova - RdC riguarderà 37 mila famiglie del Veneto (2) : (AdnKronos) - "Parto da una premessa. Come rimarcato in altre occasioni, il Veneto versa ogni anno oltre 46 miliardi di tasse all’Erario, su 493 miliardi complessivi di introiti in Italia, vale a dire il 9,3% di quanto viene raccolto nell’intera nazione. Il confronto con altre regioni dà l’idea dell

Lavoro : Confapi Padova - RdC riguarderà 37 mila famiglie del Veneto : Padova, 5 feb. (AdnKronos) - La platea dei possibili beneficiari del reddito di cittadinanza potrebbe essere molto inferiore alle stime iniziali del governo. È quanto emerge dai numeri comunicati in audizione dal presidente dell’Inps Tito Boeri e dall’Istat: secondo i calcoli dell’istituto di previd

Lavoro : in Veneto 25 mila iscrizioni a 'Garanzia Giovani' nel 2018 : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Sono circa 25 mila i giovani che ogni anno si rivolgono a Garanzia Giovani Veneto per poter usufruire dei servizi previsti, tra orientamento, formazione e tirocinio, o per beneficiare degli incentivi all’assunzione riservati ai giovani iscritti al Programma. È quanto em

Veneto : Donazzan - ''assegno per il Lavoro' già attivato per 11.301 disoccupati nel 2018' (2) : (AdnKronos) - A fine 2018 gli assegni rilasciati dai Centri per l’Impiego in Veneto sono stati 13.863. Una volta ricevuto l’assegno i disoccupati hanno 30 giorni di tempo per scegliere l’ente accreditato presso il quale usufruire dei servizi di ricollocamento previsti. Al 31 dicembre gli assegni att

Veneto : Donazzan - ''assegno per il Lavoro' già attivato per 11.301 disoccupati nel 2018' : Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - Nel corso del 2018 in Veneto sono stati attivati 11.301 assegni per il lavoro a favore di disoccupati over 30. A fine anno i contratti di lavoro stipulati dai beneficiari erano 6333, pari al 56 per cento degli assegni attivati. Un contratto su tre è a tempo indetermina

Manovra : Fim Cisl - in Veneto a rischio 9.700 posti di Lavoro : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - La produzione di auto coinvolge, in Veneto, 176 aziende che fatturato circa 2,8 miliari di euro e occupano 9.700. Aziende di diversi settori, dal tessile al metalmeccanico, collocate soprattutto tra Vicenza, Padova e Treviso e attive nella componentistica: tessuti per

Lavoro - in Veneto aumentano i posti fissi. “Nel quarto trimestre più conversioni - decreto Dignità può aver incentivato” : Nel 2018 in Veneto sono aumentati i posti di Lavoro dipendente a tempo indeterminato, mentre sono calati quelli a termine. È l’inversione di tendenza registrata da Veneto Lavoro che ha anticipato alcuni risultati del suo rapporto trimestrale “La Bussola“. Nell’ultimo anno ci sono stati 25mila contratti in più in Regione, grazie appunto a un aumento di quelli stabili (+30.700 considerando anche gli apprendistato), a fronte ...