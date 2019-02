Lavoro - dal 2008 perso oltre 1 milione posti : Roma, 25 feb., askanews, - Anche l'anno scorso è proseguita la ripresa occupazionale ma continua ad essere a bassa intensità lavorativa. Infatti nella media del 2018 il numero di occupati supera il ...

Dalla crisi ad oggi 1 - 8 milioni di ore lavorate in meno : "Come se avessimo perso un milione di posti di Lavoro" : Nella media del 2018 il numero di occupati supera il livello del 2008 di circa 125 mila unità. Si sono così recuperati i livelli pre-crisi. Eppure qualcosa si è perso: nei primi tre trimestri del 2018, rispetto a dieci anni fa, mancano all'appello poco meno di 1,8 milioni di ore lavorate, ovvero oltre un milione di posti full time (unità di lavoro a tempo pieno). Una ripresa, quindi, a "bassa intensità ...

Reddito di cittadinanza - le novità : dal Lavoro a 858 euro al controllo acquisti : Approdano in Senato gli emendamenti su requisiti, spese e forme di occupazione per fare domanda e usufruire del sussidio. Ecco cosa cambia

Dal Lavoro a 858 euro al controllo delle spese : le novità del reddito di cittadinanza : Il sito autentico: redditodicittadinanza.gov.it Approda in Senato la discussione sulle modifiche al testo del provvedimento relativo a reddito di cittadinanza e quota 100, il cosiddetto “decretone”. La commissione lavoro di palazzo Madama ha già approvato alcuni emendamenti e adesso inizia la prima fase del dibattimento in aula. Tante le modifiche proposte. Oltre alla stretta per i “furbetti” del divorzio, che prevede maggiori controlli da parte ...

Inghilterra - star vegana rivela di aver mangiato uova e salmone e 'si licenzia' dal Lavoro : È una storia davvero particolare quella che vede coinvolto Tim Shieff, un giovane inglese noto per essere una star vegana del web e non solo. Infatti è anche un free runner e nel 2009 ha vinto il Campionato Mondiale Freerun Barclaycard, e ha partecipato al programma televisivo Ultimate Parkour Challenge, in onda su MTV. Inoltre ha ricoperto il ruolo di un "mangiamorte" in "Harry Potter e i doni della morte". Shieff fin dal 2012 è vegano, e circa ...

Legge 104 e pensione anticipata : requisiti e come uscire dal Lavoro : Legge 104 e pensione anticipata: requisiti e come uscire dal lavoro Uscita anticipata dal lavoro e pensione Legge 104 e pensione anticipata: requisiti e come uscire dal lavoro pensione anticipata con Legge 104, come si accede pensione anticipata con 41 anni di contributi e Legge 104. Quali sono i requisiti per uscire prima dal lavoro e sfruttare le agevolazioni garantite dalla 104/92? Cominciamo nel precisare che spesso sentiamo parlare di ...

La Lega vuole escludere Huawei dal 5G in Italia : pronta un’interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo : Continua l’affaire con protagonisti Huawei e il 5G in Italia. La Lega ha infatti preparato un’interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo (prima firma Massimiliano Capitanio) per richiedere al Governo l’utilizzo del Golden Power per escludere Huawei dallo Sviluppo delle infrastrutture delle reti di nuova generazione. Prosegue dunque la partita che vede il colosso […] L'articolo La Lega vuole escludere Huawei ...

Fausto Brizzi dopo lo scandalo molestie/ "Anno difficile - il Lavoro è stato la cura" : Fausto Brizzi rompe il silenzio dopo le accuse , archiviate, di molestie sessuali: le sue dichiarazioni per la prima volta a Verissimo.

FOCUS Pedofilia - gli scandali più gravi e il Lavoro silenzioso di Benedetto XVI : Di Maria Elena Ribezzo Città del Vaticano, 21 feb. , LaPresse, - Se gli occhi del mondo sono puntati su Papa Francesco nei giorni del primo vertice di lotta alla Pedofilia della storia della Chiesa, ...

Corruzione : Saguto - 'Il mio Lavoro elogiato anche dalla Commissione Antimafia' (2) : (AdnKronos) - Poi ricorda il giorno in cui venne nominata a capo della sezione Misure di prevenzione, nel 2010. "La mia nomina fu votata all'unanimità dal Csm". E sulle presunte "sponsorizzazioni" sulla sua nomina a presidente di sezione al Csm, spiega: "Il giudice Tommaso Virga non era consigliere

Raggi : siamo al Lavoro per aumentare la sicurezza stradale all'ingresso delle scuole : "Garantire più sicurezza all'ingresso delle nostre scuole: siamo a lavoro per realizzare nuovi attraversamenti pedonali e marciapiedi davanti al plesso scolastico di via Giuseppe Medail in zona Lunghezza, nella periferia est della città. Un intervento che andrà a beneficio di chi frequenta quest'istituto". Lo scrive su Facebook il sindaco della capitale, Virginia Raggi. L'operazione fa parte del pacchetto di cantieri pensati per 14 scuole ...

Dalla violenza al Lavoro - ciò che la politica può fare a favore delle donne : Attualmente una particolare congiuntura politica, determinata Dalla crisi che attraversa l'Italia, ha creato un sottile filo conduttore fra non pochi colleghe e colleghi parlamentari che hanno ...