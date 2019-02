Astronomia | “FarFarOut” | scoperto l’oggetto “ancora più lontano” del Sistema Solare

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Lo scorso dicembre era statopiù lontano del, “Farout”: ebbene, ora è stato rilevato il corpo celeste “ancora più lontano” del, a cui, di conseguenza, è stato assegnato il nome “FarFarOut“. Il nuovo oggetto fa scendere dal podio “FarOut”, trovandosi a più di 20 miliardi di km dalla nostra stella, 3,5 volte più lontano di Plutone. La scoperta, non ancora confermata, si deve a Scott Sheppard, della Carnegie Institution, noto per la caccia al misterioso e fantomatico Pianeta 9. Di FarFarOut si sa ancora pochissimo, come d’altronde anche di “FarOut”: a queste distanze estreme, le orbite sono ampie e di conseguenza sono necessari anni di osservazioni per riuscire a raccogliere maggiori informazioni. Sheppard ha“FarFarOut” per caso, mentre riesaminava vecchi ...