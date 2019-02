Il Napoli ritrova tutti i suoi gol | 4-0 a Parma | la Juve è avvisata

Mazzarri ritrova il Napoli - che polemica con arbitri : Serve la "partita perfetta" per affrontare un Napoli "quasi invincibile" e Mazzarri, quattro stagioni sotto il Vesuvio e una Coppa Italia storica per i partenopei, l'ha preparata cosi'. "Loro in casa non hanno punti deboli, ma in passato abbiamo dimostrato di sapercela giocare con tutti. Se riusciremo ad essere muscolari e rapidi in ripartenza - e' la lezione del tecnico granata, sono convinto che li metteremo in difficolta'". Non e' facile per ...

Napoli - la via ritrovata del gol : da Zurigo si apre un nuovo ciclo : Avversario debole come nelle previsioni, però i tre gol a Zurigo hanno sbloccato il Napoli, che a Firenze ne aveva falliti almeno il triplo. L'Europa League, la seconda competizione...

Salvatore Cipolla ritrovato/ Il 27enne era scomparso da Napoli il 3 febbraio scorso : Salvatore Cipolla è stato ritrovato nella giornata di ieri in quel di Napoli: il 27enne di Afragola era scomparso una decina di giorni fa

Napoli - ritrovati 46 colpi d'arma da fuoco in una cassetta postale a Fuorigrotta : Un nascondiglio per i proiettili nella cassetta postale. La polizia ha rinvenuto 46 colpi di arma da fuoco all'interno di una cassetta postale in via Marco Aurelio, a Fuorigrotta. I proiettili non ...

Napoli - Ancelotti : "Ci siamo ritrovati. Per Hamsik c'è una trattativa in corso" : Il Napoli riparte alla grande, dopo il doppio stop con il Milan tra campionato e Coppa Italia. Contro la Sampdoria gli azzurri costruiscono il successo con primo tempo da applausi, impreziosito dall'...

Il Napoli si ritrova - 3-0 alla Sampdoria : Missione compiuta. Ci voleva una vittoria, ma non solo. Serviva anche una prestazione convincente. E il Napoli ritrova se stesso, dopo gli smarrimenti milanesi e vendica la sconfitta dell'andata con la Sampdoria, superando i liguri con lo stesso punteggio di 3-0. La squadra di Ancelotti vince senza affanni e soprattutto ritrova il gioco, dettaglio non di poco conto, considerato la scarsa qualita' espressa soprattutto in Coppa Italia, nell'ultima ...

Quagliarella vede Napoli e… si ferma! Niente record e Sampdoria ko : Ancelotti ritrova Insigne e il sorriso : Il Napoli risponde alle critiche delle ultime settimane con 3 gol rifilati ad una buona Sampdoria: Niente record per Quagliarella che resta a secco, torna in rete Insigne Un pareggio e una sconfitta con il Milan in due strani incroci ravvicinati fra campionato e Coppa Italia, con la conseguente eliminazione da quest’ultima, erano bastati a far scricchiolare qualcosa nell’ambiente Napoli. Senza contare i problemi ambientali legati al caso ...

Insigne ritrova il gol e il Napoli ritrova la vittoria : La squadra di Ancelotti continua il suo record di imbattibilità al San Paolo dove ha guadagnato 14 vittorie e 3 pareggi in 17 gare. Complice anche il tifo del pubblico napoletano gli azzurri si sono aggiudicati lo scontro con la Sampdoria confermando un rendimento spettacolare che non ha rivali in Italia e in Europa è condiviso a livello europeo, soltanto con il Liverpool e il Borussia Monchengladbach. Sono 30 le partite giocate in questa ...

Giallo a Napoli - cadavere di donna ritrovato in strada al borgo Sant'Antonio : Il cadavere di una donna straniera di 55 anni è stato trovato in via Sant'Antonio Abate a Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia. I soccorritori non hanno potuto fare altro che ...

Napoli - Ancelotti ritrova tutti : gruppo al completo con Hamsik : Due belle notizie per il Napoli che ieri ha cominciato a lavorare in vista della doppia sfida al Milan tra campionato e Coppa Italia, Carlo Ancelotti, dopo le tante defezioni della scorsa settimana ...

Napoli - ritrovati 19 proiettili nascosti in una pietra in tufo : Gli agenti della polizia di Stato dell'ufficio prevenzione generale, 'sezione Volanti', hanno rinvenuto e sequestrato, in via salita Miradois, nel quartiere Sanità, a Napoli, all'interno di un foro ...

Napoli - pistola utilizzata per le stese ritrovata nell'area archeologica di Forcella : Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno ritrovato una pistola semiautomatica, marca Beretta calibro 9 parabellum, con matricola abrasa, completa di caricatore rifornito da tre cartucce. L'...

Inter-Napoli - ritrovati machete e martelli : le foto shock delle armi usate nell’agguato dai tifosi [GALLERY] : La polizia ha rinvenuto e sequestrato le armi usate dai tifosi durante gli scontri post Inter-Napoli: machete e martelli ritrovati in un giardino di via Novara machete, martelli e altre armi contundenti sono state ritrovate presso un giardino di via Novara dalla polizia. Gli agenti le hanno subito poste sotto sequestro. Tali armi sono state utilizzate nell’agguato fra le tifoserie di Inter e Napoli avvenuto nei momenti successivi al ...

Il Napoli ritrova Meret : il portierino titolare con la Spal : Quella di domani sarà la sua partita. Con il Cagliari è rimasto a guardare, ancora non al 100%, ma adesso Meret non vede l'ora di scendere in campo contro la Spal. Da parte gli acciacchi e i problemi ...