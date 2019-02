Windows 10 19H1 | disponibile la build 18343 Insider

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18342 [Insider] : È da poco disponibile al download la nuova build 18342 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast del programma Insider. Nota: Microsoft ha informato che l’aggiornamento non è stato rilasciato per una categoria di dispositivi a causa di problemi con lo stand-by, nello specifico, sono esclusivi tutti i device con a bordo un processore targato Intel64 Family 6 Model 142 oppure Intel64 Family 6 Model ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18334 [Insider] : È da poco disponibile al download la nuova build 18334 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Novità Gaming Improvements We’re excited to bring technology tailor-made for gaming to Windows. Help us validate these systems work as expected, and play State of Decay for free (limited time only!). Just tell us about any problems you encounter with installing and launching the game. Note: we ...

Microsoft Foto si aggiorna per Windows 10 19H1 : Microsoft Foto, la UWP di sistema dedicata alla visualizzazione e alla modifica di immagini e video, si è aggiornata alla versione 2019.19011.15410.0 per tutti gli utenti Insider Fast che hanno installato Windows 10 19H1. Novità Nelle impostazioni è stata aggiunta una nuova voce che permette di disabilitare la creazione automatica degli album per la sezione “Raccolta”. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18329 [Insider] : È da poco disponibile al download la nuova build 18329 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Nota: Microsoft comunica che il rilascio di tale build è stato bloccato, a causa di motivi non ben noti, per la versione Pro in lingua italiana. Novità What’s new in build 18329 Introducing Top apps in Search Get quick access to the apps that you use the most, just open Search Home and you’ll ...

Svelato il (probabile) nome ufficiale di Windows 10 19H1 : Lo sviluppo di 19H1 prosegue senza interruzioni nel canale fast del programma Insider con il rilascio periodico di build più o meno importanti e ricche di novità. L’utente Twitter Tero Alhonen ha scoperto, mediante l’ultima versione di PowerShell, quello che potrebbe essere il nome ufficiale del prossimo grande aggiornamento di Windows 10, il settimo in ordine cronologico dal 2015. Attraverso il comando ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18323 [Insider] : È da poco disponibile al download la nuova build 18323 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Novità improved RAW image format support Do you like taking pictures in Raw image formats and wish that the Raw files from your camera were natively supported by Windows? Good news! Targeting 19H1, we’ve been working hard to release a new store-delivered Raw codec package that dramatically ...

Windows Insider : Microsoft avvia il bug bash di 19H1 : Attraverso un post ufficiale, Microsoft ha annunciato l’apertura del bug bash di Windows 10 19H1 a partire da oggi fino al 3 febbraio 2019. L’iniziativa interessa praticamente tutti gli iscritti al canale Fast del programma Insider e sarà fondamentale per Microsoft al fine di rendere questa versione ancora più stabile e pronta al rilascio ufficiale fissato tra pochi mesi. Per chi non lo conoscesse, il bug bash è un evento periodico ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18317 [Insider] : È da poco disponibile al download la nuova build 18317 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Novità Separating Search and Cortana Going forward, we’ll be decoupling Search and Cortana in the taskbar. This will enable each experience to innovate independently to best serve their target audiences and use cases. Some Insiders have had this update for a few weeks now, and we appreciate all ...

Windows 10 19H1 : principali novità della build 18312 : Pochi giorni fa Microsoft ha rilasciato la build 18312 per gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. In questo articolo vediamo brevemente le principali novità introdotte… Riserva lo spazio per mantenere aggiornato Windows 10 Microsoft sta apportando con 19H1 alcune modifiche alla gestione della memoria. Attraverso lo spazio riservato, una parte dell’archiviazione su disco potrà essere ...

Windows 10 19H1 : disponibile la build 18309 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 18309 per tutti gli utenti Windows 10 19H1 che hanno scelto il ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead. Novità Streamlined Windows Hello PIN reset experience now available on all Windows editions We know remembering a PIN can be tricky, so we wanted to provide our Microsoft account users with a revamped Windows Hello PIN reset experience with the same look and feel as signing in on ...

Windows Mixed Reality : Microsoft migliora la UI con 19H1 : Microsoft, nell’ultima build 19H1 rilasciata per Windows Mixed Reality ovvero la 18305, ha implementato silenziosamente alcuni piccoli ma graditi miglioramenti per l’interfaccia grafica. Novità Modificati i colori del menu start: dal classico grigio, si è passati a delle colorazioni decisamente più chiare e tendenti al viola. Le finestre hanno adesso una forma più curva offrendo un maggiore senso di tridimensionalità. Il menu start ...

Windows 10 19H1 : ecco - in breve - le novità della build 18305 : Ieri sera Microsoft ha rilasciato, per gli utenti Insider iscritti al circuito Fast, la nuova build 18305 con novità numerose e piuttosto importanti che oggi riassumiamo in questo articolo. Menu Start semplificato Nel momento in cui si effettua la reinstallazione pulita di Windows 10 oppure si acquista un nuovo PC, adesso la schermata start impostata di default apparirà decisamente più piccola, semplificata e intuitiva. Windows Sandbox A ...