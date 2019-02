Gilet gialli in piazza per la 15a volta

: Di Maio solidarizza con i gilet gialli ma in Sardegna, i pastori vengono indagati sulla base del decreto Salvini pe… - AndreaOrlandosp : Di Maio solidarizza con i gilet gialli ma in Sardegna, i pastori vengono indagati sulla base del decreto Salvini pe… - MediasetTgcom24 : Gilet gialli, 15esimo atto di protesta: Parigi sempre in prima linea #Francia - ricpuglisi : Che bella gente tra i gilet gialli. Cari grillini, sono sempre nel vostro cuore come alleati? Che dicono… -

Sono stati 46.600 iscesi inin Francia per il 15° sabato consecutivo. 5.800 solo a Parigi. Numeri in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando erano stati 41.000 i manifestanti registrati dalle autorità in tutto il Paese. La maggior parte delle manifestazioni si sono svolte in modo pacifico. Scontri in alcune città: "Ancora violenza - commenta il ministro dell'Interno francese, Castaner - le violenze commesse a margine dei raduni a Clermont-Ferrand, Rouen, Montpellier (e altrove) sono inaccettabili".(Di sabato 23 febbraio 2019)