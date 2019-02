E' morta Marella Agnelli | vedova di Giovanni

Marella Agnelli - morta a 92 anni la vedova dell'Avvocato Gianni Agnelli : "Era malata da tempo" : È morta Donna Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto, moglie dell'Avvocato Gi anni Agnelli . Aveva 92 anni ed è mancata oggi nella sua casa di Torino, come annunciato dalla famiglia. malata da tempo, negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate. I funerali si svolgeranno in forma strettame

Grave lutto in casa Agnelli : è morta Marella Agnelli - vedova dell’Avvocato : Agnelli – Pessime notizie da Torino: è morta questa mattina Marella Agnelli, moglie e vedova dell’Avvocato, Gianni Agnelli, ex presidente della Juventus. Aveva 91 anni. Malata da tempo, le sue condizioni di salute si sono aggravate in questi ultimi giorni. Marella, nata a Firenze il 4 maggio del 1927, è stata un’importante collezionista d’arte e […] More