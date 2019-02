Montesilvano Pe | non c’è pace per Tequila

meteoweb.eu

(Di sabato 23 febbraio 2019) Dopo la barbara uccisione per mano di un agente di Polizia Municipale, il cadavere della giovane pitbull era stato portato all’Istituto Zooprofilattico di Teramo per l’esame autoptico con la promessa che sarebbe stato restituito quanto prima alla famiglia. Qualche giorno fa quindi Carla, la proprietaria di, è stata avvisata che poteva ritirare il corpo della sua amata cagnolina presso la sede pescarese dell’Istituto.Arrivati sul posto, però, Carla e la sua famiglia hanno trovato grossa resistenza da parte degli addetti che inspiegabilmente non volevano restituire le spoglie di. Per ottenere la restituzione del corpo e poter procedere con la cremazione come desiderato dai familiari della pitbull è stato necessario chiamare nuovamente la sede di Teramo e fare insistere il legale della famiglia intervenuto a loro supporto.“Non si capisce davvero perché l’IZS di ...