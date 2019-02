Malore mentre fa enduro | motociclista muore a Pietramurata

Reggio Emilia - Malore mentre si allena in palestra : Roberta muore a 55 anni : Roberta Terzi, 55enne di Brescello, ha perso i sensi durante una seduta d’allenamento in palestra. Impiegata, era una donna piena di vita ed era appassionata di sport. "Ci teneva a tenersi in forma, in salute" dicono i parenti.Continua a leggere

"Ciao Biagio". Fatale un Malore improvviso mentre era in giardino : piange un paese : Una tragedia colpisce la comunità di Grazzanise per la scomparsa prematura di Biagio Di Stasio. L'uomo, all'età di 45 anni, è stato ritrovato privo di vita nella sua proprietà di via Alberolungo. I familiari hanno chiamato immediatamente i medici del 118, ma giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sembrerebbe che alla base della morta di Biagio De Stasio ci sia un malore improvviso che non gli ha lasciato

Cuneo - si sente male mentre torna a casa in auto - Romina stroncata da un Malore a 37 anni : La donna era al volante della sua vettura ed è riuscita ad accostare e fermarsi a bordo strada prima di accasciarsi esanime. Inutili i successivi soccorsi medici del 118: i sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. La notizia ha colto di sorpresa e rattristato l'intera comunità di Centallo dove la donna viveva.

Accusa Malore mentre guida - si accosta e muore

Morta la giornalista RAI Paola Nappi : non si è più ripresa dopo il Malore mentre stava seguendo il dramma del naufragio della Concordia : Addio alla giornalista televisiva del Tgr Rai Paola Nappi: aveva 55 anni e alle spalle una carriera da cronista e inviata. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso, dal presidente dell'Assostampa Toscana Sandro Bennucci e dai componenti degli organismi dirigenti della Federazione nazionale della Stampa e dell'Associazione Stampa Toscana. Paola Nappi si sentì male sul lavoro, il

È morta la giornalista Paola Nappi. Ebbe un Malore mentre seguiva il caso della Costa Concordia : La giornalista del Tgr Rai Paola Nappi è morta a 55 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, dal presidente dell'Assostampa Toscana, Sandro Bennucci, e dai componenti degli organismi dirigenti della Federazione nazionale della stampa e dell'Ast, Associazione stampa Toscana, che "partecipano affranti al dolore della famiglia e dei colleghi della Rai per la scomparsa, dopo sette anni di

Stroncato da un Malore mentre si prepara per la messa della Vigilia - don Giorgio muore a 64 anni : Don Giorgio Bolzoni, sacerdote molto noto a Novara dato che era stato parroco in diverse comunità, attualmente insegnava in una scuola superiore della città. Si è sentito male a 64 anni mentre si trovava a casa sua e si preparava per la messa della Vigilia di Natale. Sabato i funerali a Pernate.