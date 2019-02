Atletico-Juventus | il disastro di Bonucci | “mezzucci” per fregare l’arbitro ma fa

Atletico Madrid-Juventus - le reazioni della stampa spagnola : 'le belve divorano i bianconeri' : Atletico Madrid vittorioso contro la Juventus nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League: 'colchoneros superbi' La stampa spagnola celebra la serata 'magica' del Wanda ...

Juventus - Ronaldo all'attacco : 'Io ho vinto 5 Champions - l'Atletico Madrid 0' : TORINO - Un ritorno a Madrid così amaro non se l'aspettava nemmeno lui. Ma Cristiano Ronaldo sprona la Juventus , battuta dall'Atletico con due gol segnati dai difensori Gimenez e Godin, a programmare ...

Atletico Madrid-Juventus - le reazioni della stampa spagnola : “le belve divorano i bianconeri” : Atletico Madrid vittorioso contro la Juventus nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League: “colchoneros superbi” La stampa spagnola celebra la serata ‘magica’ del Wanda Metropolitano dove l’Atletico Madrid batte 2-0 la Juventus nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, una vittoria scaturita grazie alle reti di Gimenez e Godin nella ripresa. “Un superbo ...

Juventus – Gesto Ronaldo - Cristiano si ripete in zona mista : “io ho 5 Champions - l’Atletico invece…” [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ‘attacca’ ancora l’Atletico Madrid: il Gesto furioso in zona mista dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League Serata amara per la Juventus ieri al Wanda Metropolitano: i bianconeri hanno perso 2-0 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una serata di spettacolo, colpi di scena, gol annullati, esultanze… appariscenti e risposte ...

Atletico-Juventus - Cristiano Ronaldo non si arrende : 'Una serata difficile - crediamoci. Fino alla fine' : 'E' stata una serata difficile, ora crediamoci. Fino alla fine'. Poche parole, così Cristiano Ronaldo commenta dal suo profilo Instagram la sconfitta di Madrid. Dando appuntamento a Torino, a metà ...

Atletico Madrid-Juventus 2-0 - a segno Jimenez e Godin : Roma, 21 feb., askanews, - La Juve esce sconfitta 2-0 dal Wanda Metropolitano, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Tutto nel secondo tempo. Atletico Madrid in vantaggio al 78 , con ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Atletico Madrid-Juventus - Allegri : “Loro giocano così - siamo stati puniti” : Atletico MADRID JUVENTUS 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni della Rai, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato della sconfitta contro l’Atletico Madrid nella partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le sue parole: “Loro sono una squadra che gioca così, siamo stati puniti, giocano così loro”. […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, ...

L'Atletico batte la Juventus : Szczesny evita guai peggiori - Ronaldo in ombra : L'Atletico Madrid ha battuto la Juventus per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato difficile da pronosticare, anche se L'Atletico al Wanda Metropolitano è sempre stato un osso duro. Ma anche difficile da ribaltare, perché i Colchoneros hanno messo in mostra una fase difensiva scintillante. E non è un caso che i due gol grazie ai quali L'Atletico mette un piede nella porta che si affaccia sui quarti di finale ...

Atlético Madrid-Juventus : le pagelle dei bianconeri : Atlético Madrid-Juventus: le pagelle dei bianconeri Clicca qui per il prepartita e formazioni ufficiali di Atlético Madrid e Juventus. Szczesny. Difficile chiedere di più al portiere polacco. Salva i suoi da un gol quasi fatto. Contro Giménez e Godín può davvero poco. 6 De Sciglio. Disciplinato in fase difensiva. Spinge poco ma nella serataccia del pacchetto arretrato, non si può esigere troppo. 6 Bonucci. Una delle peggiori ...

Atletico Madrid-Juventus - Simeone : “Vinto contro club forte ma ci sarà da soffrire” : Atletico MADRID JUVENTUS 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato in sala stampa, Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato della vittoria contro la Juventus nella partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, abbiamo dovuto portare il gioco dove eravamo più a nostro agio. […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus, Simeone: ...

Atletico Madrid-Juventus - nuova bufera : l’esultanza di Simeone è shock : Atletico Madrid-Juventus – Il Cholo Simoene al centro di una bufera mediatica nel post partita del match di Champions League tra Atletico Madrid e Juve. Il tecnico della formazione di Madrid è stato protagonista di un gesto volgare dopo il secondo gol, quello siglato da Godin. Atletico Madrid-Juventus, l’esultanza di Simeone è shock Tifosi della […] More

Top & flop - Atletico Madrid-Juventus : si salva solo Szczesny - male Allegri e Ronaldo : ... Szczesny, l'ex vice di Buffon alla sua prima grande partita a eliminazione diretta da titolare della Juve, sarà pronto? Potrà guardare in faccia Oblak, uno dei portieri migliori al mondo, e giocare ...

Atletico Madrid - Diego Simeone e quell’esultanza polemica : “rivolta ai tifosi della Juventus? Ecco la verità” : L’allenatore dell’Atletico Madrid ha analizzato il match vinto con la Juventus, spiegando anche l’esultanza al gol di Gimenez Arriva una sconfitta per la Juventus nell’incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri cedono 2-0 all’Atletico, subendo nella ripresa le due reti di Gimenez e Godin. Alfredo Falcone – LaPresse Un successo meritato per la squadra guidata dal Cholo ...