Strage alla Thyssen di Torino | in libertà l' ex manager Pucci | andrà ai servizi sociali

Strage Viareggio - chiesti per Moretti 15 anni e 6 mesi. L’ex ad di Fs rinuncia alla prescrizione : La procura generale di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per Mauro Moretti in relazione alla Strage ferroviaria di Viareggio. “Rinuncio alla prescrizione, lo faccio per rispetto delle vittime, dei familiari delle vittime e del loro dolore. Lo faccio perché ritengo di essere innocente”, ha dichiarato L’ex ad di Fs durante il processo.Continua a leggere

Strage di Viareggio - l’accusa chiede 15 anni e sei mesi per Mauro Moretti. L’ex ad di Rfi e Fs : “Rinuncio alla prescrizione” : La procura generale di Firenze ha chiesto 15 anni e 6 mesi di condanna per Mauro Moretti, sia come ad di Rfi sia come ad di Fs (per questa parte fu assolto in primo grado dove fu condannato a 7 anni) per la Strage di Viareggio del 2009 che causò 32 morti. L’accusa ha chiesto inoltre 14 anni e 6 mesi per Michele Mario Elia (ex ad Rfi) e 7 anni e 6 mesi per Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia). Le richieste tengono conto di sei mesi in meno ...

Strage di operai alla Truck Center di Bari : Cassazione annulla assoluzioni : La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, nel luglio di due anni fa, aveva assolto tutti gli imputati per la tragedia della Truck Center, nella quale il 3 marzo 2008 persero la vita cinque operai a causa delle esalazioni di acido solfidrico.Continua a leggere

Camilla Ghini contro Le Iene/ "Da Brizzi alla Strage di Erba : programma per complottisti - inventa per share" : Camilla Ghini contro Le Iene: "Da Brizzi alla strage di Erba: programma per complottisti, inventa servizi per fare share"

Hotel travolto da una frana di fango - Strage alla festa di matrimonio. 'Come Rigopiano' : I festeggiamenti per un matrimonio sono finiti in tragedia in Perù , precisamente nella città di Abancay, nella provincia di Apurmac. La notte scorsa la parete di un albergo, l'Hotel Alahambra, è ...

Filippine - Strage alla cattedrale di Jolo : almeno 19 morti : La prima bomba è scoppiata sulla porta della cattedrale di Jolo. L'esplosione è stata seguita da un'altra all'esterno dell'edificio, avvenuta quando già le forze governative stavano rispondendo all'...

25 anni dalla Strage di Mostar : Nel conto alla rovescia verso i 25 anni dalla strage di Mostar del 28 gennaio 1994 - quando perdevano la vita, a causa di una granata, tre giornalisti della troupe Rai inviata in Bosnia , il ...

Filippine - Strage alla cattedrale di Jolo : 19 morti : Due bombe sono esplose davanti ad una cattedrale nelle Filippine, sull'isola di Jolo. L'attentato avviene a meno di una settimana dal referendum che ha sancito la creazione di una provincia autonoma a maggioranza musulmana nel sud

Migranti - l'allarme dei servizi segreti : "Gli scafisti cercano la Strage" : Procurare allarme per spingere l"opinione pubblica verso determinate posizioni, spesso suffragate da emozioni e sentimenti che suscitano determinate notizie. Si tratta di un trucco che, chiunque ha interesse nel gestire una certa situazione, applica spesso senza scrupoli. Succede così a livello politico, a livello diplomatico ma purtroppo, lungo le rotte del Mediterraneo, questo accade anche sulla pelle di centinaia di persone e dunque di vite ...

Le Iene - contro-risposta alla Leosini : speciale in prima serata di Antonino Monteleone su Strage di Erba (Anteprima Blogo) : L'annuncio ufficiale è stato dato nella puntata di domenica scorsa da Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani: il 29 gennaio su Italia 1 in prima serata andrà in onda uno speciale de Le Iene dedicato alla strage di Erba. alla conduzione Antonino Monteleone, la Iena che dall'inizio di stagione si sta occupando per la trasmissione di Davide Parenti della nota e discussa vicenda giudiziaria. Blogo è in grado di anticipare alcuni dettagli. Si ...

Migranti - ennesima Strage nel mare : 117 dispersi vicino alla Libia : ennesima strage nel mare a ridosso della Libia dove nella tarda serata di venerdì è affondata una nave con a bordo 120 persone. I soccorsi sono riusciti a recuperare solamente tre persone e metterle in salvo a Lampedusa. Per i restanti 117 non c'è stato nulla da fare. Il numero esatto dei morti, come riferito da Ansa, resta al momento incerto. La notizia La nave affondata venerdì vicino alle coste di Tripoli era in mare da più di 11 ore quando ...