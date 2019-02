In Cina c’è chi protesta per questa pubblicità

LIVE Sassari-Brindisi basket - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : sfida incerta ed affasCinante. In palio c’è la finale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi, seconda Semifinale delle Final Eight di Coppa Italia 2019. Conosceremo dunque la seconda squadra che si giocherà domani il primo titolo della stagione del basket Italiano. Entrambe le squadre si sono qualificate per le semifinali dopo due vittorie davvero incredibili nei quarti. Non poteva esserci un esordio più alla “Pozzecco” di questo, con ...

A Londra c’è un ristorante dove cuCinano le mamme degli italiani che lavorano nella City : Proprio nel momento in cui vengono meno le certezze sul trattamento per gli expat nel Regno Unito e l’Italia s’interroga sul futuro dei propri concittadini dopo la Brexit, si fa strada il baluardo più potente a cui si aggrappano i nostalgici del Bel Paese che si trovano a Londra: la cucina. E quale rievocazione è conciliante quanto l’immagine della mamma che spadella ai fornelli e fa sentire come a casa? Se poi quelle sapienti mani ogni ...

Cina - la ricerca : “Ritirare i paper scientifici sui trapianti - non c’è stato controllo sugli espianti da detenuti giustiziati” : Una violazione degli standard etici internazionali rischia di rendere la comunità scientifica “complice” dei metodi “barbarici” con cui il governo di Pechino per anni ha sopperito alla domanda di organi con gli espianti forzati su prigionieri di coscienza. E’ quanto sostiene uno studio realizzato da Wendy Rogers, docente di etica clinica a Sydney, pubblicato mercoledì scorso sulla rivista medica BMJ Open. Secondo ...

Hamsik saluta il Napoli? Il capitano non si sbilancia : “io in Cina? Non c’è niente di ufficiale” : Hamsik non si sbilancia sul suo possibile addio al Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina: le parole del calciatore slovacco “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Lo dice il capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente cessione al Dalian Yifang, intercettato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff ...

Tav “strategica”? Ma in Aula non c’è nessuno. Per discutere delle mozioni per il sì sono solo una deCina (forse) : Non ci sono le votazioni? In Aula non c’è quasi nessuno. Un’abitudine che si ripete durante le sedute di discussione generale. E vale anche per un tema che sembra diventato centrale negli ultimi mesi, sia per i favorevoli sia per i contrari, che hanno riempito le piazze, oltre che i giornali e le tv: la Tav Torino-Lione. A Montecitorio, infatti, per discutere delle mozioni pro-Tav di Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia, i 5 ...

La Cina ha confermato che c’è una seconda donna incinta di un bambino “geneticamente modificato” : Il governo della Cina ha confermato che una seconda donna è incinta di un bambino “modificato geneticamente”, nell’ambito della controversa sperimentazione condotta dal ricercatore He Jiankui, che lo scorso anno aveva annunciato la nascita di due bambine con geni modificati

Luna - la Cina : “C’è vita sul nostro satellite. Germogliato seme di cotone” : Un’altra ‘prima volta‘ per la sonda cinese Chang’e-4 che solo pochi giorni fa ha conquistato il primato sbarcando sul lato oscuro della Luna, quello cioè che nessuno vedrà mai. Gli scienziati di Pechino hanno annunciato di essere riusciti a far germogliare un seme sul satellite: una piantina di cotone. E le immagini pubblicate sul sito dell’Istituto di ricerca tecnologica avanzata dell’Università di Chongqing ...

Cresce l’industria sportiva in Cina - ma c’è l’incognita sostenibilità : Il settore sport Cresce del 15,7%, ma la sua sostenibilità dipenderà anche dal fatto di rendere i club professionistici in grado di generare ricavi. L'articolo Cresce l’industria sportiva in Cina, ma c’è l’incognita sostenibilità è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Apple crolla in borsa ma la Cina non c’entra : è Cupertino che ha smesso di innovare : Apple crolla in borsa e, per quelli che credono in questi numeri, perde in capitalizzazione qualcosa come 430 miliardi di dollari da ottobre a oggi. Alcuni scenari per l’economia mondiale, date le dimensioni e l’influenza della casa di Cupertino, si profilano come particolarmente foschi. Il crollo borsistico di Apple, infatti, non è solo un dolore per gli aficionados della Mela, ma un problema per tutti i consumatori, perché una recessione delle ...

C’è vita anche per l’Asus ZenFone 5 : segnalato Android Pie in Brasile - svolta viCina : Ci sono segnali molto incoraggianti in queste ore per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 5 in Italia e nel resto d'Europa, soprattutto per coloro che ci erano rimasti un po' male qualche settimana fa, quando il produttore asiatico non ha menzionato il device tra quelli che a breve riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Non parliamo di notizie ufficiali oggi 19 dicembre, ma di alcune ...

Occhi al cielo nel weekend : incontro ravviCinato con la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - ecco tutto quello che c’è da sapere : Nel corso del weekend potremo assistere ad un meraviglioso spettacolo nel cielo notturno grazie ad una Cometa che passerà vicino alla Terra. 46P/Wirtanen è una piccola Cometa che è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad Occhio nudo. “Il 16 dicembre, 46/P sarà a soli 11,5 milioni di chilometri dalla Terra e ...