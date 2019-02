U&D | Eleonora e Oscar non invitati alla scelta di Teresa | il web chiede spiegazioni

Blastingnews

: In contemporanea u Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming @IlVeroUltimo protagonista di un'esclusiva esibizi… - RadioItalia : In contemporanea u Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming @IlVeroUltimo protagonista di un'esclusiva esibizi… - Cita_Bastia : [#Femulafinita] Sta sera, Didier Grassi è Michè Ori ci parlanu di u serviziu nettata / spazera. Presentazione di u… - Unomattina : Per la 'sveglia della salute' di oggi #19febbraio parliamo della differenza tra #trombosi venosa profonda e quella… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Alcuni utenti del web si sono chiesti come maiRocchini eBranzani fossero assentidiLangella di Uomini e Donne. La Rocchini ha scritto che, probabilmente, la redazione ha raggiunto il limite di coppie da poter invitare al serale, per cui non avrebbe pensato a loro. La polemica è stata smorzata sul nascere da Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, che ha glissatodomanda postale da un utente del web. Mesi fa c'è stato un attrito tra la Mennoia e la coppia, in seguitodecisione dei due giovani di vivere la loro storia lontano dai riflettori. In seguito Branzani avrebbe rifiutato alcuni inviti della redazione del programma, suscitando, probabilmente, il disappunto di Raffaella che ha bloccato l'ex tronista sui social. Da quel momento Branzani e la Rocchini, non sono stati più, né in puntata né in ...