Migranti - la Cassazione : protezione umanitaria - decreto Salvini non è retroattivo : Importante sentenza della Corte. Le richieste di asilo presentate prima del 5 ottobre vanno esaminate con le vecchie regole. A gennaio la protezione è crollata al minimo storico del 2 per cento

Migranti : caso Aquarius - su Riesame Procura Catania ricorre in Cassazione (2) : (AdnKronos) - Per i giudici del Riesame di Catania, la "pluralità delle operazioni, e financo l'abitualità della condotta, non è però sufficiente a far ritenere integrato il reato contestato di traffico illecito di rifiuti essendo infatti necessario un quid pluris, consistente nell'allestimento di m

Migranti : caso Aquarius - su Riesame Procura Catania ricorre in Cassazione : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Finisce in Cassazione il caso Aquarius. La Procura di Catania, diretta da Carmelo Zuccaro, ha presentato ricorso in Corte di Cassazione al provvedimento con il quale il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato il decreto del gip che disponeva il sequestro di 200 mi

Migranti - gli effetti del decreto Minniti : boom dei ricorsi in Cassazione per richieste d’asilo : I ricorsi civili in materia di protezione internazionale sono aumentati del 512,4%: è l'allarme lanciato, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, dal presidente della Cassazione, Giovanni Mammone. Il boom dei ricorsi per le richieste d'asilo è dovuto agli effetti del decreto Minniti in tema di Migranti.Continua a leggere

Migranti - Cassazione sommersa dai ricorsi alle richieste di asilo : +500% : L'allarme lanciato dal primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 'Dobbiamo evitare regressione sui diritti umani'