Karl Lagerfeld | il mito dall' anima universale

Karl Lagerfeld - Lo stilista-fotografo che amava le auto : A poche ore dallinizio della Milano Fashion Week si è spento alletà di 85 anni il Kaiser Karl Lagerfeld, eclettico stilista di fama mondiale che ha dato il suo contributo anche al mondo dellautomobile.BMW. Nellambito del programma di car tailoring Individual, la Casa bavarese e il celebre uomo della moda danno vita nel 2000 alla BMW 750iL (E38) Karl Lagerfeld, opulenta versione dellammiraglia tedesca: nellabitacolo spiccano il divanetto ...

Karl Lagerfeld morto - il mondo della moda lo ricorda così. Giorgio Armani : “Non dimenticherò mai la gentilezza con cui mi accolse” : “Ho sempre pensato che Karl Lagerfeld fosse un uomo straordinario per il suo talento nel lavoro e nella vita, che ha fuso fino a trasformarli in un’arte unica: il modo di essere Lagerfeld. Anche per questo, forse, pur disegnando per marchi dalla grande personalità, la sua presenza è stata così evidente e riconoscibile da lasciar trasparire sempre il gusto che provava nel disegnare, nel fotografare, nel preparare libri così come ...

Karl Lagerfeld morto - su Sky Arte “A lonley king” il documentario sulla vita e la carriera del re della moda : Per ricordare il grande direttore creativo appena scomparso, Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) trasmetterà domani mercoledì 20 febbraio alle 22.00 Karl Lagerfeld – A Lonely King, un documentario sulla vita e la carriera dell’indiscusso re della moda. Il film è firmato dal consolidato duo francese Thierry Demaizière e Alban Teurlai già autori di altri ritratti come Rocco e Reset – Storia di una creazione, sulle vite di Rocco Siffredi e ...

Addio a Karl Lagerfeld : il ricordo di stilisti e amici : Mi ha insegnato la moda, lo stile e come sopravvivere nel mondo della moda. Quello che Andy Warhol era per l'arte lui lo era per la moda. È insostituibile. È l'unica persona che poteva rendere il ...

Il ricordo di Chanel su Instagram : "Karl Lagerfeld è stato in anticipo sui tempi. Abbiamo perso una grande mente creativa"" : Chanel ha dedico un post su Instagram a Karl Lagerfeld, stilista e fotografo morto a 85 anni. Dal lungo post si può percepire l'importanza del lavoro di Lagerfeld per Chanel e per tutto il mondo della moda: "Straordinario individuo creativo, Karl Lagerfeld ha reinventato i codici del marchio creati da Gabrielle Chanel: la giacca e l'abito Chanel, il tubino nero, i preziosi tweed, le scarpe bicolori, le borse trapuntate, le perle e la ...

Addio a Karl Lagerfeld - il sigillo pop sulla moda di Fendi e Chanel : Occhiali scuri e capelli bianco candido raccolti in un codino: più che uno stilista Karl Lagerfeld, morto oggi a 85 anni in Francia a Neuilly-sur-Seine, è stato un'icona pop. Direttore artistico di Fendi e Chanel, è stato anche fotografo, illustratore, designer e artista. Ma è stato soprattutto un'icona. Il Kaiser (imperatore, come veniva soprannominato) è stato una delle personalità più influenti del mondo della moda del secolo. Giacca nera e ...

Karl Lagerfeld - l'ultima intervista Vanity Fair Italia : "Se hai paura smetti di vivere. Muori se è il tuo destino morire" : Karl Lagerfeld è morto oggi all'età di 85 anni. Il sarto, stilista e fotografo tedesco era stato nominato direttore artistico di Chanel nel 1983. Esordendo come assistente di Pierre Balmain nel 1955, è poi diventato un vero e proprio imperatore della moda, oltre che un'icona di stile. Per celebrare Lagerfeld, Vanity Fair Italia ripropone l'ultima intervista da lui rilasciata alla testata nel 2015.Mentre Parigi era ancora ...

Karl Lagerfeld morto - l'addio social del mondo della moda. Donatella Versace : 'Io e Gianni abbiamo imparato da te' : Il mondo della moda piange Karl Lagerfeld. Da Valentino a Donatella Versace, si moltiplicano gli addii social e i tweet adolorati. 'Amico mio ... tu sarai per me sempre il giovane sorridente e pieno di ...

