Nuova linea di custodie per iPhone by Takashi Murakami

Spring Revolution presenta la Nuova linea Rev 02 con Dryarn : la maglia che migliora la postura [GALLERY] : Alte percentuali di Dryarn®, che garantisce leggerezza, traspirabilità e termoregolazione, e una tecnica di costruzione innovativa: Rev 02 è la nuova linea Spring Revolution pensata offrire allo sportivo un comfort mai visto Le maglie della linea Rev 02 sono progettate per ottimizzare la postura dell’atleta e migliorarne la fase respiratoria attraverso un’azione attiva sulla gabbia toracica: preventiva, postulare, contenitiva, ...

Logitech G presenta la Nuova linea di cuffie gaming : Logitech G annuncia ufficialmente il lancio della nuova gamma di cuffie ultra-personalizzabili progettate per fornire a tutti i gamer più accaniti prestazioni audio di altissimo livello. Ujesh Desai, Vice President e General Manager di Logitech G ha dichiarato: Il nostro obiettivo è quello di offrire a tutti i videogiocatori, professionisti o amatoriali, una qualità audio ottimale e ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : delineate le semifinali. Nuova Zelanda-USA e Irlanda-Australia le sfide : Prosegue a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna ai quarti di finale ed alle semifinali e finali per il 9° posto. Nella notte tra sabato e domenica si giocheranno semifinali e finali e sfide per il quinto posto. Risultati odierni Quarti di finale Nuova ...

Stangata TIM linea fissa : aumenta il vincolo per la Nuova offerta Connect : La nuova TIM Connect per le offerte di rete fissa varia leggermente il proprio contenuto, non per il bundle proposto, ma per i termini contrattuali che la regolano. Stando a quanto riportato da 'mondomobileweb.it', dal 5 febbraio verrà introdotto un costo a rate diverso, così come nel caso della quota di adesione, che vedrà accresciuto il vincolo contrattuale a 24 mesi. Il canone mensile resterà, però, il medesimo. Le nuove offerte avevano ...

Diciotti - la "Nuova" linea del M5s : "E' un falso parlare di immunità" | Salvini : "Il mio è stato un atto politico" : Per Conte è sbagliato parlare di salva-ministro ma bisogna chiarire "il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori: se abbia agito per un interesse dello stato o per interessi personali". E Salvini sposa la "linea", e spiega: "E' stato un atto politico che rifarei, ho agito da ministro"

Unilever e Bio-on presentano My Kai - la Nuova linea di creme solari ultra-green : Bio-on è orgogliosa di presentare insieme a Unilever una nuova linea di cosmetici per la protezione solare basati sulla rivoluzionaria bioplastica, naturale e biodegradabile al 100%. I nuovi prodotti, sviluppati da Bio-on e commercializzati da Unilever con il nuovo brand My Kai, sono i primi nati grazie a minerv bio cosmetics, le micropolveri in bioplastica presentate nella primavera 2017 e progettate per cosmetici che rispettano l’ambiente e la ...

Kipling – La Nuova linea ispirata all’old school streetwear [GALLERY] : New classics, back to the gym: old school Revival per la nuova linea di Kipling Il ritorno al design del brand anni ’90, con particolare riferimento all’iconico “old school streetwear” che ha segnato un’epoca, è l’ispirazione principale della nuova linea Kipling. Loghi grafici e oversize risvegliano una nostalgia ‘pre-millennial’ nei nuovi modelli recuperati dagli archivi del brand. La collezione New Classics rimanda inoltre agli esordi ...

Be Blumarine : il party per il lancio Nuova linea del gruppo Blufin : Non mancano le stampe floreali e l' animalier , da sempre leitmotiv del mondo Blumarine, reinterpretati in un mood versatile e dinamico, come le ragazze di oggi, in perenne movimento, "online" e "...

Vans Classics presenta la Nuova linea Patchwork per la primavera 2019 [GALLERY] : Vans Classics presenta la linea Patchwork: design retrò per la primavera 2019 Il design retrò è alla base dei tre modelli di Vans Classics nel debutto della collezione Patchwork per questa primavera 2019. Utilizzando le sneaker come fossero una tela, i designer di Vans hanno reinterpretato Era, Sk8-Hi e Classic Slip-On con un mix di patch in pelle, tela e camoscio – in puro stile ’70s. La costruzione a pannelli multipli di Vans ...

RiceHouse presenta a Klimahouse la Nuova linea di prodotti edili completamente naturali : RiceHouse – la start-up di Tiziana Monterisi che trasforma gli scarti derivanti dalla lavorazione del riso in materiali per la bioedilizia adatti a tutti i tipi di costruzioni – stringe una collaborazione commerciale con Nordtex – azienda altoatesina che importa e distribuisce prodotti ecologici per il comfort e l’efficienza energetica delle abitazioni – e insieme presentano a Klimahouse (a Bolzano dal 23 al 26 gennaio) una linea ...

Rihanna : lancerà presto una Nuova linea di occhiali da sole firmati Fenty? : ... @Moosa_Kaula, 15 gennaio 2019 La star non ha ancora confermato la notizia , ma la prospettiva di un'altra elegante avventura targata Fenty, dopo aver conquistato il mondo della cosmesi con Fenty ...

Devin Smith presenta la Nuova linea di controller a tema Assassin's Creed II : Ezio Auditore è forse l'assassino più amato dell'intera saga di Assassin's Creed e se volete onorare la sua memoria, la proposta di Devin Smithha potrebbe essere senza dubbio quello che fa per voi.Come riporta Kotaku, Devin Smith (fondatore della compagnia End of Lign Designs) è un artista indipendente specializzato nella creazione di periferiche da gioco e console personalizzate ed ha lanciato una nuova linea di controller PS4\Xbox One dedicati ...

Australian Open – Presentata la Nuova linea tennis di Sergio Tacchini per il primo Slam dell’anno : Sergio Tacchini presenta la nuova linea tennis indossata a Melbourne dagli atleti del team Il colore è il tema della collezione Sergio Tacchini Primavera Estate 2019, e la prima linea tennis della stagione risponde al tema con un tripudio di colori vivaci. Le linee tennis da uomo e da donna debutteranno con i tennisti ST sui campi Australiani di Melbourne per gli Australian Open 2019. Prendendo a ispirazione il prisma con i giochi di ...

Molino Vigevano a SIGEP 2019 con la Nuova linea ‘Farine per la ristorazione’ : I segreti dei maestri pizzaioli di tutta Italia, per Molino Vigevano, si districheranno tra show cooking, degustazioni ed educational tematici, così da svelare le nuove tecniche di lavorazione per impasti perfetti. L’azienda presenterà in anteprima la nuova linea di farine interamente realizzata per la ristorazione. Molino Vigevano, il brand del Gruppo Lo Conte dedicato al mercato delle farine, si presenta alla 40°edizione del SIGEP con una ...