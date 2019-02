La notizia l’ha data Ancelotti: Ospina resta anche l’anno prossimo

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) In una serata negativa, perché lo 0-0 col Torino è un risultato negativo – c’è poco da dire – c’è unapositiva, e l’haCarlo. A domanda precisa sul portiere e il suo contratto,ha detto: «resteràilanno». Ed è una signora. Per vari motivi. In secondo luogo, perché ferma sul nascere il chiacchiericcio sulla natura del contratto che lega il portiere al Napoli, sulle presenze che dovrebbe raggiungere per far scattare il riscatto.Ma innanzitutto perchéè un gran bel portiere. Che con Meret costituisce una signora coppia di portieri. Il Napoli si assicura il portiere colombiano almeno per un’altra stagione,è un portiere di livello internazionale, che consentirà a Meret di crescere senza particolari ansie. Né per lui né per il Napoli. Che sa di poter contare su due portieri di ...