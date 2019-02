huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Franco Arminio all'Huffpost: 'L’Italia non è di Salvini, dobbiamo contendercela casa per casa' - DiGdinino : RT @HuffPostItalia: Franco Arminio all'Huffpost: 'L’Italia non è di Salvini, dobbiamo contendercela casa per casa' - HuffPostItalia : Franco Arminio all'Huffpost: 'L’Italia non è di Salvini, dobbiamo contendercela casa per casa' - _OpusPistorum : @strozzascotte Franco Arminio. :) -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Prima di ogni cosa, l'incantesimo da spezzare: "L'Italia non è in mano a, non è vero che ha in pugno il paese. L'Italiapezzo per pezzo,per, centimetro per centimetro. Opporre alla vigliaccheria, la generosità. Al rancore, l'altruismo. Alla fine, vedrà, vinceranno gli innocenti". Il fervore s'impossessa di, "uno dei poeti più importanti del nostro paese" secondo Roberto Saviano, non appena si tocca la materia incandescente della realtà. Forse perché i poeti come lui – ma, forse ancor di più, tutti i poeti – hanno l'istinto animale dell'attualità. Nel corpo sentono la temperatura del mondo e, con il corpo, si gettano nella lotta. Non hanno prudenza. Sono senza riguardi. Facilmente, possono passare per pazzi: "Il nostro tempo è il tempo dell'emozione. ...