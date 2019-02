' Ajò pastores' | la protesta del latte si fa rap

adnkronos

: In tempi di trap, vocoder e autotune c'è ancora chi caccia le rime senza musica e col cuore rivolto ai pastori sard… - marcellozasso : In tempi di trap, vocoder e autotune c'è ancora chi caccia le rime senza musica e col cuore rivolto ai pastori sard… - SardiniaPost : La solidarietà del rap militante: 'Ajò pastores, non bos arrendezas!'. Il video del bracciante rapper Su Akru che c… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Giornata di proteste oggi in Sardegna per la vertenza dei pastori sul prezzo delovino, nonostante le 9 ore di riunione-maratona ieri in prefettura a Cagliari. Ai numerosi cenni di dialogo ne ...