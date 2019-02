Phononic Vibes | i cubi che assorbono rumori e vibrazioni

lastampa

: RT @PoliHub: #UpdatePoliHub #IncubatorUpdates A pochi mesi dalla sua nascita, primo investimento per il fondo #Poli360 che ha investito 550… - BettaCaregnato : RT @PoliHub: #UpdatePoliHub #IncubatorUpdates A pochi mesi dalla sua nascita, primo investimento per il fondo #Poli360 che ha investito 550… - RobRe62 : RT @PoliHub: #UpdatePoliHub #IncubatorUpdates A pochi mesi dalla sua nascita, primo investimento per il fondo #Poli360 che ha investito 550… - PoliHub : #UpdatePoliHub #IncubatorUpdates A pochi mesi dalla sua nascita, primo investimento per il fondo #Poli360 che ha in… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Trasformare il rumore inpositive. E magari, in un futuro non troppo lontano, in energia. Attraverso una sorta di "cubo magico" nel quale non conta il materiale che lo compone, ma la sua ...