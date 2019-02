Milan in corsa per Bale | rossoneri pronti a offrire 100 milioni al Real RUMORS

Real estate - Hines punta San Siro. A Milano la corsa dei fondi Usa : Entro metà 2019 è atteso il passaggio da Snaitech al colosso americano. A Invesco il garage Traversi in San Babila, ora va in gara l'ultimo pezzo di Porta Nuova...

Corsa Champions - 4 squadre in 2 punti : la 24^ giornata regala lo scontro Atalanta-Milan : Corsa Champions – Si è giocata una giornata importante valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo Corsa sempre più avvincente per la Champions League. Indicazioni che sono arrivate già dai primi anticipi, ottimo momento per Lazio e Roma, la squadra biancoceleste ha vinto con qualche problema di troppo contro l’Empoli, Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo, ...

Basket - Eurolega 2019 : terzo successo consecutivo per Milano! L’Olimpia supera il Darussafaka e si rilancia nella corsa playoff : Vittoria sofferta ma fondamentale per Milano nella 22a giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione di Simone Pianigiani ha sconfitto con il punteggio di 90-78 la squadra turca del Darussafaka al termine di un incontro reso ancora più complicato dalle tante assenze. L’Olimpia ha fatto la differenza nella prima parte dell’ultimo quarto, trovando l’allungo decisivo grazie al tiro da tre punti. Terza vittoria ...

Milan - Scaroni : "Corsa con l'Inter? Non faccio calcoli. Squadra unita - merito di Gattuso" : "Io non faccio calcoli, cerchiamo di fare il nostro meglio ma adesso il Milan è diventato una Squadra. Sono felice del clima che si è creato, e di questo va dato merito a Gattuso, che ha mantenuto da ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano corsara a Gran Canaria! Olimpia più forte degli infortuni - Nunnally subito decisivo. Micov trascinatore : Una vittoria di cuore e di carattere quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani conquista sul campo del Gran Canaria un successo preziosissimo al termine di un incontro mozzafiato, concluso con il punteggio di 104-106 al termine di un tempo supplementare. La squadra italiana aveva bisogno dei due punti contro la compagine spagnola nella ventunesima giornata della regular season dell’Eurolega ...

Napoli - il Milan si inserisce nella corsa a Lozano : Secondo il Corriere dello Sport: 'L'idea Ferreira Carrasco , 25enne belga del Dalian Yifang , si è fortemente complicata dopo che l' Inter è uscita allo scoperto. Leonardo ha chiesto informazioni su Deulofeu tramite un ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano affonda lo Zalgiris e resta in corsa! James e Kuzminskas trascinatori : Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani supera col punteggio di 80-70 lo Zalgiris Kaunas, restando dunque in corsa per un posto nei playoff con un terzo di stagione regolare ancora da disputarsi. Milano decide l’incontro con 20 punti e 9 assist di Mike James, 17 di Vladimir Micov e Dairis Bertans (oggi usato più spesso del solito), 14 di un Mindaugas Kuzminskas decisivo ...

Più di mille giovani alla Cinque Mulini Studentesca. Il 26 gennaio a San Vittore Olona le scuole dell'AltoMilanese si sfidano nella corsa ... : Chi pratica, e soprattutto chi educa allo sport, ha una precisa responsabilità non tanto nei risultati, quanto nei valori etici che si trasmettono ai giovani. Condividendo i progetti degli ...

Sala : «Milano esempio per il centrosinistra. Ora un assessore in corsa alle Europee» : Al Parlamento di Strasburgo deve entrare il «modello Milano», uno dei pochi strumenti in mano al centrosinistra per mettersi al riparo da un nuovo tracollo elettorale. Beppe Sala parla di politica nazionale, come sempre più spesso gli capita di fare nelle occasioni pubbliche. Perché l'appuntamento elettorale con le Europee di maggio, lo dice lui stesso, lo «preoccupa» e potrebbe avere ...

Inter-Milan - è corsa a due per Rodrigo De Paul : l’argentino esce allo scoperto riguardo il proprio futuro : Il giocatore dell Udinese ha parlato dell’interessamento di Inter e Milan nei suoi confronti, esprimendo il proprio punto di vista Il futuro di Rodrigo De Paul si conoscerà in estate, il talento argentino infatti ha deciso di procrastinare alla prossima finestra estiva qualsiasi decisione circa la sua prossima squadra. Paola Garbuio/LaPresse Intervistato da Radio La Red, il giocatore dell’Udinese ha confermato di voler chiudere ...

Milano riprende la corsa : L'Olimpia Milano torna a vincere. Nella quattordicesima giornata del massimo campionato di basket italiano, penultima del girone d'andata, i ragazzi di Simone Pianigiani riprendono la corsa dopo la ...

Dal 19 gennaio torna Inferno Run - la corsa a ostacoli più diabolica d'Italia in tre tappe - Milano Post : Tra gli oltre 43mila che hanno praticato in tutta Italia questo sport nel 2018 non ci sono infatti solo atleti, ma anche neofiti e curiosi, di ogni età, che hanno voluto vivere e condividere le ...

Torna a Milano la Babbo Running - la corsa dei Babbi Natale : Cappello, barba e costume. Non serve altro. La Babbo Running, la camminata ufficiale in cui si partecipa travestiti da Babbo Natale, è Tornata a Milano per l'ottavo anno consecutivo."È un evento ludico sportivo dedicato al Natale - racconta Sergio Palazzo, organizzatore della manifestazione - ed è un momento di aggregazione per festeggiare insieme nello sport il Natale".Cinque chilometri a ritmo libero, all"interno di Parco Sempione, per una ...

Milan - è corsa a due per Bertolacci : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Bologna e Fiorentina proveranno l'assalto a gennaio per Andrea Bertolacci , centrocampista in scadenza di contratto a fine anno con il Milan.