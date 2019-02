Luigi Ventura - nunzio apostolico in Francia - accusato di 'aggressioni sessuali' : La prossima settimana si terrà al di là del Tevere la prima grande riunione tra tutti gli episcopati del mondo per fare il punto sulla questione degli abusi.

Il nunzio apostolico in Francia - monsignor Luigi Ventura - è sotto indagine per violenze sessuali : Il nunzio apostolico in Francia, monsignor Luigi Ventura, è sotto indagine per violenze sessuali: il mese scorso era stato accusato da un funzionario dell’ufficio della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, secondo il quale Ventura lo avrebbe molestato durante una cerimonia