I robot non fanno paura : per l’87% dei lavoratori le tecnologie non sostituiranno le persone : I lavoratori non hanno paura dei robot e dell’Intelligenza artificiale. Il 54% degli interpellati si dichiara favorevole all’impiego delle nuove tecnologie in azienda e solo il 16% è contrario. Il restante 30%, invece, non esprime una posizione. l’87%, inoltre, esclude la possibilità che queste nuove tecnologie possano sostituire del tutto le persone. Il timore (per il 74%) rispetto alla perdita di posti di lavoro, semmai, è focalizzato ...

Questo articolo non è stato scritto da un robot : Se qualche inguaribile ottimista sperava ancora che il giornalismo potesse rapidamente superare la crisi economica che sta da tempo affrontando, quanto avvenuto il 23 gennaio 2019 gli avrà fatto cambiare idea. In una sola giornata e nei soli Stati Uniti, oltre mille giornalisti hanno perso il loro posto di lavoro. A colpire è anche il fatto che questi licenziamenti non abbiano coinvolto qualche vetusta testata locale incapace di adeguarsi alla ...

No - i robot non ci ruberanno il lavoro. Almeno non del tutto : No, robot e macchine non ci ruberanno il lavoro. O Almeno non del tutto. Una cosa però è certa: lo cambieranno in maniera significativa. Abbiamo letto e sentito abbastanza, di storie del genere negli ultimi anni: i robot possono sostituire lavoratori in maniera sempre maggiore, le macchine rappresenteranno la nuova forza lavoro. Tuttavia, dichiarare la morte del lavoro umano sembra, ancora oggi, piuttosto azzardato. E nonostante la narrazione ...

Domotica : Deebot 710 - l'aspirapolvere robot economico e che non graffia i mobili : I robot aspirapolvere sono uno dei gadget più sottostimati del panorama tecnologico. Presenti sul mercato ormai da 20 anni, sono a metà strada tra un eterno incompiuto e un prezioso alleato per risparmiare tempo e fatica nelle faccende domestiche. All'inizio sembravano un crac destinato a diffondersi nelle case di tutti nel giro di pochi anni; poi, complici un costo davvero troppo elevato, poca innovazione e i dubbi dei più ...

‘Lo chiamavano Jeeg robot’ è il film italiano più amato degli ultimi 20 anni. Non potremmo essere più felici : Ancora un riconoscimento per Lo chiamavano Jeeg Robot. Il film, uscito nelle sale nel febbraio 2016 e diretto da Gabriele Mainetti, si è aggiudicato il Premio Speciale La Chioma di Berenice grazie al sondaggione popolare indetto sulla propria pagina dal gruppo dei Cinematti su Facebook, che ha votato a larga maggioranza l’opera di Mainetti, preferendola a La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino e La Pazza Gioia di Paolo Virzì. I Cinematti ...