F1 | Mattia Binotto | “Essere Ferrari è qualcosa di unico Abbiamo tempo per prepararci

Svelato il nome della nuova Ferrari - splendido l’omaggio di Mattia Binotto al team del Cavallino : Il nuovo team principal della Ferrari ha scelto un nome speciale per la monoposto 2019, a rivelarlo in anteprima è stato Leo Turrini Il nome della nuova Ferrari sarà SF90, a rivelarlo in anteprima è Leo Turrini. Una sigla diversa da quella che ha caratterizzato le monoposto del Cavallino negli ultimi anni, con la lettera H che scompare per far posto ad un omaggio voluto da Mattia Binotto. LaPresse/Andrea Giovanelli Il nuovo team principal ...

F1 : una nuova figura nella gestione sportiva in Ferrari per sostenere l’operato di Mattia Binotto : I mutamenti in questo “caldo” inverno in casa Ferrari ancora non sono terminati. Dopo la rivoluzione con l’arrivo del monegasco Charles Leclerc alla guida della Rossa, al posto del finlandese Kimi Raikkonen (tornato in Sauber) e soprattutto con il cambio della guardia nel ruolo di Team Principal tra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto, si vuole completare il puzzle sotto l’insegna del Cavallino Rampante. Di fatto si ...

Mick Shumcher alla Ferrari Driver Academy - il benvenuto ufficiale di Mattia Binotto : Un altro Schumi in Ferrari: nei giorni scorsi era arrivata la conferma delle voci che accostavano Mick Schumacher alla Ferrari Driver Academy e ora sul profilo Twitter della Rossa il messaggio di ...

F1 - la prima volta di Mattia Binotto nello Strategy Group : riduzione dei costi dal 2021 sul tavolo : E’ ufficialmente iniziata nella “stanza dei bottoni” l’avventura di Mattia Binotto da Team Principal e Direttore Tecnico della Ferrari. Il 16 gennaio, come riporta gazzetta.it, ha avuto luogo a Ginevra (Svizzera) la prima riunione dello Strategy Group della F1. Ebbene, sembrerebbe che l’approccio di Binotto non sia stato all’insegna della intransigenza ma dell’apertura rispetto ai temi trattati. Di fatto ...

Mattia Binotto - la Rossa nel destino. Al vertice della Ferrari arriva il prescelto : Marchionne aveva affidato al direttore tecnico la celebre rivoluzione "orizzontale" del 2016. Da ingegnere ha firmato auto competitive, ora da team principal deve inseguire il titolo

F1 - l’inizio di una nuova era : ecco come cambia la Ferrari con Mattia Binotto : Il nuovo team principal avrà maggiori poteri rispetto al proprio predecessore, continuando a svolgere anche le sue mansioni di direttore tecnico Una nuova era è cominciata, Mattia Binotto è ufficialmente il nuovo team principal della Ferrari, un ruolo impegnativo che sarà leggermente diverso da quello ricoperto da Maurizio Arrivabene negli ultimi quattro anni. Lapresse/Photo4 Stando infatti al comunicato diramato ieri dalla scuderia di ...

Mattia Binotto - alla scoperta del nuovo team principal Ferrari F1 : ... prima di lui Stefano Domenicali , Marco Mattiacci e Maurizio Arrivabene , " avrà il compito di riportare sul tetto del mondo la Scuderia di Maranello, una squadra che non conquista un titolo iridato ...

F1 - la Ferrari fa “all in” su Mattia Binotto : team principal e direttore tecnico. Pieni poteri e carta bianca per il Mondiale : Chiamiamola mossa da “all-in”. La Ferrari ha deciso di rischiare ed ecco la notizia che non ti aspetti. La Gazzetta dello Sport è uscita allo scoperto: via il team principal Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto direttore tecnico al suo posto. Un cambio di ruoli sostanziale, dal sapor di rivoluzione, che la scuderia di Maranello ha atteso prima di confermare nel tardo pomeriggio, probabilmente in concomitanza con la chiusura della ...

La Ferrari ha nominato l’ingegnere Mattia Binotto direttore della scuderia al posto di Maurizio Arrivabene : La scuderia Ferrari ha comunicato lunedì sera che l’ingegnere Mattia Binotto, finora responsabile tecnico di Maranello, è stato nominato direttore della scuderia al posto di Maurizio Arrivabene, il quale non avrà più nessun incarico operativo in Ferrari. Binotto continuerà ad

F1 - ora è ufficiale! Mattia Binotto nuovo team principal della Ferrari : “Decisione presa dopo una lunga riflessione” : Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata: Mattia Binotto è il nuovo team principal della Ferrari. Attraverso una nota stampa la scuderia di Maranello ha annunciato la rivoluzione del settore sportivo con l’addio di Maurizio Arrivabene che lascia il Cavallino dopo quattro anni, in cui non è riuscito a centrare l’obiettivo numero uno, ovvero la conquista del Mondiale, che nel 2018 sembrava davvero raggiungibile con una macchina competitiva. Il ...

Formula 1 - Ferrari : il nuovo team principal è Mattia Binotto : Le indiscrezioni hanno trovato la conferma ufficiale: Maurizio Arrivabene lascia il ruolo di team principal della Scuderia Ferrari a Mattia Binotto che, fino a oggi, ha ricoperto la posizione di direttore tecnico.Il comunicato Ferrari. "Dopo quattro anni di impegno e instancabile dedizione, Maurizio Arrivabene lascia la Scuderia. La decisione è stata presa di comune accordo con i vertici dell'azienda, dopo una profonda riflessione in ...