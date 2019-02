WWF | In Russia leopardi delle nevi verranno salvati con smartphone

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Qualcosa sta per cambiare per i(Panthera uncia), che sono a un passo dal rischio estinzione, e non è facile contarli, poichè vivono in condizioni proibitive per l’uomo. Su iniziativa del World Wide Fund for Nature (WWF), insono iniziati i conteggi annuali diPer la prima volta, gli esperti useranno un’applicazione speciale perXiaomi nelle repubbliche di Altai, Tuva e Buryatia. Isono considerati una specie “vulnerabile” e per questo posti sulla lista rossa dell’Iucn. Il programma è stato sviluppato nel 2018 su iniziativa del WWFdalla compagnia russa NextGIS (Mosca) e preparato appositamente per la ricerca e la contabilizzazione del numero di, effettuato in dure condizioni meteo,aree montuose, a basse temperature e con forti ...