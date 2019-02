Tav Salvini impartisce lezioni ai grillini | più veloci viaggiano merci e persone | meglio

Tav - Salvini : analisi non mi ha convinto : 10.40 "Più veloci viaggiano le merci e le persone e meglio è". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Salvini, parlando della Tav, a margine della presentazione del rapporto Agromafie a Roma. Alla domanda se l'analisi costi benefici sulla Tav lo avesse convinto, il ministro ha risposto con un secco "no".

Tav - Salvini sferza i 5 Stelle : "Il treno è più veloce e sicuro" : 'Questa è un'analisi economica e non politica', si difende però il professor Marco Guido Ponti, membro della commissione, chiamato in audizione in Parlamento. 'Ha tutti i vizi e le virtù di un'...

Alessandro Di Battista - delirio sulla Tav a DiMartedì : ora dite a Matteo Salvini che... : "Troveremo un compromesso sulla Tav, non è nell'interesse di nessuno che l'esecutivo cada". Alessandro Di Battista, intervistato da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, insiste sul fatto che il governo resterà in piedi e che sulla Tav, cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle che non vuole la sua

Dossier boccia la Tav. M5s : 'Stop unica via'. Salvini : 'Chi ha letto il rapporto parla di dati strani' : Nuova polemica all'interno della maggioranza sull'analisi negativa della Commissione ministeriale sui costi-benefici dell'alta velocità Torino-Lione. La Lega non intende rinunciare all'opera e non ...

Di Battista su Salvini : “Tav? Lui ha posizione ideologica - si legga analisi costi-benefici. Diciotti? Io mi farei processare” : “Matteo Salvini dice che nell’analisi costi-benefici sul Tav ci sono ‘dati strani’? Mi auguro che la legga. Per me la sua è una posizione ideologica, non è una posizione concreta“. Così a Dimartedì (La7) l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, si pronuncia sulle dichiarazioni di Salvini, il quale nella serata di ieri ha ribadito il suo sì al Tav. “Ricordo che i dati di quest’analisi non sono ...

Tav - Salvini : “Dati un po’ strani. Leggerò le carte ma resto della mia idea”. Referendum? “Io favorevole” : “Oggi ho passato quasi tutta la giornata occupandomi di pastori, stanotte mi leggo la Tav, ma chi l’ha letta mi dice che ci sono dati un po’ strani che ci confermano l’idea di andare avanti”. Lo dice Matteo Salvini, all’ingresso alla Camera per l’assemblea dei gruppi della Lega. “Se è contato come un danno il fatto che la gente consuma meno benzina perché va in treno per me quello è un vantaggio, ...

Alessandro Sallusti - il terribile sospetto su Matteo Salvini : "Silenzio sulla Tav per evitare il processo?" : Un gran casino sulla Tav che si ripercuote sul governo. La relazione tecnica, infatti, boccia l'opera. Ma viene a sua volta bocciata da parte degli esperti (uno non la ha firmata, il commissario la ha definita "una truffa"). Insomma, i grillini avrebbero fatto consegnare una mezza porcheria pur di a