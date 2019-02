Si accascia e batte la testa | Bossi ricoverato con l’elisoccorso

ilfogliettone

: Si accascia e batte la testa, Bossi ricoverato in elisoccorso - - ilfogliettone : Si accascia e batte la testa, Bossi ricoverato in elisoccorso - -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Il fondatore della Lega Umbertoin ospedale a Varese, in seguito a un malore nella sua casa di Gemonio. Poco prima delle 18,è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese.si sarebbe sentito male intorno alle 16.30 nella sua abitazione a Gemonio, nel Varesotto. Avrebbe perso i sensi e si sarebbeto a terrando la. A dare l'allarme sono stati i familiari presenti. Soccorso da un'ambulanza del vicino ospedale di Cittiglio,è stato immobilizzato e trasportato in elicottero a Varese.Da quanto si apprende le sue condizioni sarebbero in lieve miglioramento. Il senatur, colpito da un ictus nel marzo del 2004, muoverebbe il braccio destro e questo sarebbe accolto come un segnale di cauto ottimismo da parte dei medici che avanzerebbero l'ipotesi di una crisi epilettica., 77 anni, dovrebbe ...