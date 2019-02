L' aereo più grande del mondo va in pensione

Inter - due corner letali. Il dominio aereo non c'è più : A volte è da questi particolari che si giudica non un giocatore, ma una prestazione, un momento. L'Inter ha subito gli ultimi due gol in campionato,, due gol pesanti, perché sono bastati per mettere ...

Volo più lungo del mondo 2019 : tratta - ore di volo e modello aereo : volo più lungo del mondo 2019: tratta, ore di volo e modello aereo Qual è il volo più diretto più lungo del mondo? Con una durata di 19 ore, sulla distanza di 16.700 chilometri, il titolo spetta alla tratta Singapore-New York. volo più lungo del mondo: aereo ed equipaggio È decollato a metà ottobre, partito dall’aeroporto di Singapore Changi alle 17 e 30 italiane (23 e 30 locali) e poi arrivato allo scalo di New York Newark, come si ...

Per Emiliano Sala non ci sono più speranze. La polizia sospende le ricerche dell'aereo : La polizia di Guernsey ha comunicato di aver cessato le ricerche dell'aereo scomparso lo scorso 22 gennaio sulla Manica e con a bordo il neo giocatore del Cardiff Emiliano Sala. "Nonostante gli sforzi delle risorse di ricerca aerea delle Isole del Canale, del Regno Unito e della Francia, che hanno coperto un'area di circa 1.700 miglia quadrate (ndr. Cioè oltre 4.000 chilometri quadrati) [...] e dopo aver esaminato immagini satellitari e ...

Scomparsa Sala - è sempre più mistero : il secondo pilota non era sull’aereo : Le speranze di ritrovare in vita Emiliano Sala sono sempre minori. Con il passare delle ore, però, il mistero sta avvolgendo sempre più l’accaduto.Ore 07:50, la polizia dell’isola di Guernsey ha annunciato attraverso un tweet di aver ripreso le ricerche dell’aereo con a bordo Emiliano Sala e il pilota.24th January 7.50am update.We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, ...

Calcio - Emiliano Sala disperso a bordo di un aereo : non ci sono più speranze di ritrovare sopravvissuti : Purtroppo non ci sono più speranze di ritrovare in vita il calciatore Emiliano Sala, 28enne centravanti argentino da poco trasferitosi dal Nantes al Cardiff. 12 gol in Ligue 1 nella scorsa stagione, la punta aveva accettato l’offerta del club britannico di 17 milioni di euro, cifra record per il club di Premier League, e stava raggiungendo la sua nuova squadra con un piccolo aereo che aveva preso il volo dalla Francia ma che purtroppo non ...

Trasporto aereo : nelle feste natalizie si vola sempre più self service : nelle festività natalizie si vola sempre più self-service: dal check-in all’etichettatura bagagli, dall’orientamento in aeroporto all’intrattenimento in volo e la segnalazione di irregolarità, aumentano le soluzioni tecnologiche sviluppate da compagnie aeree e aeroporti per consentire ai passeggeri maggiore autonomia nella gestione del viaggio. È quanto rilevato dall’indagine 2018 Air Transport Cybersecurity Insights di SITA, specialista IT che ...