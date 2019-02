: Furti in ville in 4 regioni, 10 arresti - TelevideoRai101 : Furti in ville in 4 regioni, 10 arresti - TeleuniversoTV : Latina - Furti in ville, sgominata una banda che agiva in tutto il Lazio - Teleuniverso - TeleuniversoTV : Latina - Furti in ville, sgominata una banda che agiva in tutto il Lazio - Teleuniverso -

Entravano in azione nei fine settimana, quando i proprietari erano fuori o a cena,spostandosi in diversedel Centrosud per mettere a segno i loro colpi.La Polizia ha arrestato 10 persosone ritenute appartenenti a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione diine appartamenti. Le indagini della squadra mobile di Latina hanno accertato che la banda, tra i cui componenti ci sono anche due donne,ha messo a segno decine ditra Lazio, Marche, Abruzzo e Campania.(Di giovedì 14 febbraio 2019)