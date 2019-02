Salvataggio di Alitalia | il tempo stringe | Delta e Easyjet in trattativa avanzata

Salvataggio Alitalia - Tesoro pronto ad entrare nel capitale : negoziato con Delta ed Easyjet : Per il Salvataggio di Alitalia si apre un nuovo e importante capitolo. Dal governo è arrivata la disponibilità a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" con l'ingresso del Tesoro nei capitali societari della compagnia aerea mentre da Fs è arrivato l'ok alla trattativa con Delta Airlines ed Easyjet come partner industriali.Continua a leggere

Alitalia - ok di FS a Delta-easyJet per il Salvataggio della compagnia : Lo ha deciso il consiglio di amministrazione delle Ferrovie riunito per scegliere il partner industriale nel piano di accorpamento con la compagnia aerea

Alitalia - trattativa con Delta-EasyJet per il Salvataggio - Sky TG24 - : Le due compagnie aeree, rispettivamente statunitense e inglese, starebbero valutando la possibilità di acquisire congiuntamente fino al 40% della società italiana. Intanto si sta riunendo il cda di ...

Salvataggio di Alitalia - il tempo stringe : Arrivano conferme sull’interesse della compagnia Usa e della low cost per il vettore italiano. Intanto il cda delle Ferrovie decide il coinvolgimento di un partner industriale

Delta Air Lines e EasyJet sono in “trattative avanzate” per il Salvataggio di Alitalia - scrive Bloomberg News : La compagnia aerea statunitense Delta Air Lines e la britannica EasyJet sarebbero in “trattative avanzate” per affiancare Ferrovie dello Stato nel salvataggio di Alitalia, secondo quanto riferito da alcune fonti a Bloomberg News. Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato si

Il Salvataggio Alitalia : spunta Easy Jet-Delta : Si apre una nuova strada sul salvataggio Alitalia. spunta il blocco Delta-Easy Jet sulla strada della nostra ex compagnia di bandiera. Secondo quanto riporta Bloomberg, il consiglio di amministrazione ...

Alitalia - Delta e Easyjet in fase avanzata per il Salvataggio : MILANO - Il destino di Alitalia potrebbe essere nelle mani di Delta Airlines ed Easyjet. Secondo quanto riporta Bloomberg i due vettori sono 'in trattativa avanzata' per il salvataggio dell'ex ...

Alitalia - Delta-easyJet in «trattative avanzate» per il Salvataggio della compagnia : E il consiglio di amministrazione delle Ferrovie si riunisce per decidere il coinvolgimento di un partner industriale nel piano di accorpamento con la compagnia aerea

Alitalia - Delta-easyJet «in trattative avanzata» per il Salvataggio della compagnia : L'americana Delta Airlines e la low cost britannica easyJet sono in «trattativa avanzata» per il salvataggio di Alitalia. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine al dossier. L'...

Crisi Roma-Parigi - Air France si sfila dal Salvataggio Alitalia : Air France-Klm si sfila dal salvataggio di Alitalia. La mossa di Parigi ha gelato chi sta negoziando l’alleanza tra Ferrovie dello Stato e un partner industriale per dare un futuro alla sofferente compagnia italiana. La decisioneè dovuta a motivi politico-istituzionali in seguito al richiamo a Parigi dell’ambasciatore a Roma...

Parigi punisce i grillini e si sfila dal Salvataggio di Alitalia : Sbagliano i grillini pagano tutti gli italiani. Luigi Di Maio ha creato un incidente diplomatico con la Francia. Tra i

Air France - partecipazione a rischio al piano di Salvataggio di Alitalia : Air France avrebbe deciso di sfilarsi dalla partita per il salvataggio di Alitalia: una decisione 'dovuta a motivi politico-istituzionali', riferiscono al Sole 24 Ore 'fonti autorevoli', dopo la ...

Air France - partecipazione a rischio al piano di Salvataggio di Alitalia : Air France avrebbe deciso di sfilarsi dalla partita per il salvataggio di Alitalia: una decisione «dovuta a motivi politico-istituzionali», riferiscono al Sole 24 Ore «fonti...

Air France si sfila dal Salvataggio di Alitalia : Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore e ripreso dalle altre principali testate giornalistiche italiane, Air France-Klm, a causa di motivi politico-istituzionali, vorrebbe sfilarsi dal salvataggio di Alitalia per il quale era pronta a impegnarsi con l'americana Delta.Fino a ieri, infatti, Delta e Air France-Kml erano d'accordo nell'acquisire il 40% della nuova Alitalia, ma ora il vettore franco-olandese si vuole tirare indietro a causa ...