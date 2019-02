Grey' s Anatomy | Amy Acker sarà la quarta sorella di Derek

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13 : una sparatoria in arrivo : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13: la trama Giovedì 14 febbraio, in America, andrà in onda il tredicesimo episodio del Medical-Drama Grey’s Anatomy. La ABC, come di consueto, ha rilasciato la sinossi ufficiale che anticipa gli eventi salienti dell’episodio. Molte le novità che interesseranno i medici più famosi di Seattle sia dal punto di vista lavorativo che privato. L’episodio intitolato “I walk the ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14 : nuovi successi per Meredith Grey : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14: la trama Giovedì 21 febbraio, in America, andrà in onda il quattordicesimo episodio di Grey’s Anatomy 15. Come tutte le puntate del famoso medical-drama, anche il titolo dell’episodio numero 14 trarrà spunto da una canzone famosa. In questo caso si tratta del singolo “I want a new drug” pubblicato nel 1984 dal gruppo musicale statunitense Huey Lewis and The News. ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 11 febbraio su La7 : in arrivo il primo crossover con Station 19 : Lunedì scorso, su La7, sono andate in onda due delle più emozionanti puntate della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy. Le protagoniste indiscusse sono state Jo Wilson, finalmente libera dal giogo del marito Paul, April Kepner in piena crisi religiosa e Miranda Bailey alle prese con un problema cardiaco. Questa sera le avventure tra i corridoi del Grey-Sloan Memorial continueranno ad appassionare i numerosi telespettatori del Medical ...

Grey’s Anatomy 14 su La7 l’11 febbraio presenta lo spin-off Station 19 - medici e pompieri di Seattle si incontrano : Prosegue la programmazione di Grey's Anatomy 14 su La7 l'11 febbraio, con due nuovi episodi in prima visione tv in chiaro. Il tredicesimo, in particolare, chiude la serata con l'introduzione dello spin-off di Grey's Anatomy, Station 19, serie drammatica di ABC dedicata ai pompieri dell'omonima stazione di Seattle che nella programmazione americana ha preso il posto in palinsesto di Scandal. Dopo il primo spin-off Private Practice, una nuova ...

Nuovi volti in arrivo in Grey’s Anatomy 15 - dalle madri di Betty ed Alex alla quarta sorella di Derek : le prossime guest star : Nei mesi di febbraio e marzo saranno tanti i Nuovi volti in arrivo in Grey's Anatomy 15, per una seconda metà di stagione ricca di guest star: nei prossimi episodi del medical drama, infatti, ci saranno molti personaggi pronti a portare scompiglio per uno o più capitoli di questa quattordicesima stagione. Si parte dall'episodio 15x13 con il debutto dell'attesa guest star Jennifer Garner, l'indimenticata Baby di Dirty Dancing: dopo aver ...

5 curiosità sulla quindicesima stagione di Grey's Anatomy : Sono passati ormai diversi anni da quando Grey's Anatomy, l'amatissima serie televisiva statunitense "medical drama", intrattiene i fan di ogni età in tutto il mondo. La serie TV, infatti, dal successo della sua prima stagione nel 2005 è stata rinnovata ogni anno sino ad arrivare alla quindicesima, tuttora in corso sul canale a pagamento Fox Life di Sky, ogni lunedì sera alle ore 21:00. Molte sono le curiosità e le novità che riguardano questa ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x13 : Una sparatoria e l'arrivo di Jennifer Grey : Fresco di rinnovo per una sedicesima stagione il Medical-Drama Grey's Anatomy è ormai giunto al tredicesimo episodio della quindicesima stagione. Intitolato 'I walk the line' dalla celebre canzone di Johnny Cash, la puntata andrà in onda giovedì 14 febbraio sulla ABC. Come di consueto il network ha rilasciato la trama ufficiale che anticipa gli eventi salienti dell'episodio: "Una sparatoria avvenuta durante una parata sconvolge Seattle, mentre ...

Grey's Anatomy 15 : In arrivo la quarta sorella di Derek Shepherd : Qualche settimana fa la ABC, con grande stupore dei fan della serie, ha comunicato che la quindicesima stagione di Grey's Anatomy si sarebbe arricchita di ben tre episodi. Con un totale di 25 puntate la stagione in corso è ufficialmente diventa la seconda per numero di episodi dal 2007. Da quel momento molte sono state le teorie elaborate dai fan volte a giustificare la decisione del network, non ultima quella relativa ad un'imminente ...

In Grey’s Anatomy 15×12 Meredith sceglie tra DeLuca e Link dopo un matrimonio e una morte strazianti (video) : Grey's Anatomy 15x12 continua nel solco del registro drammatico su cui la serie sta puntando in questa seconda parte di stagione, con una svolta nel filone principale della trama in un episodio dalla struttura narrativa molto particolare, che fa fare un balzo temporale in avanti alla serie mentre la voce fuori campo di Meredith si interroga sul senso del tempo. Struggente e ricco di pathos, Grey's Anatomy 15x12 ha percorso tre mesi in un solo ...

Notizie Serie Tv 8 febbraio : arriva un'altra sorella di Derek in Grey's Anatomy : 'Una storia di sport raccontato come un crime drama' ha spiegato Wachtel. deadline CBS ha ordinato tre pilot comedy, The Emperor of Malibu di Kevin Kwan, The Unicorn e Our House, le ultime due di CBS ...

Grey’s Anatomy 15X13 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X13 I Walk the Line va in onda giovedì 14 febbraio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X13: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X13 si intitola I Walk the Line ispirato all’omonimo brano di Johnny Cash, che tradotto in ...

Un ritorno in Grey’s Anatomy 15 per raccontare una storia di famiglia e avvicinare Meredith a DeLuca : Nei prossimi episodi di Grey's Anatomy 15 ci sarà un ritorno in scena per ampliare uno dei filoni del racconto di questa stagione: si tratta di Stefania Spampinato, l'attrice siciliana che interpreta Carina DeLuca, l'esuberante ginecologa sorella dello specializzando Andrew, arrivata al Grey Sloan Memorial Hospital un anno e mezzo fa. All'inizio di questa stagione, il suo personaggio si è allontanato per tornare in Italia, accennando ai ...

Grey's Anatomy 15 : in arrivo un episodio dedicato a Jo Wilson : Camilla Luddington ha rivelato in esclusiva a TVLine che, proprio come è accaduto per Caterina Scorsone, un episodio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy sarà interamente dedicato al personaggio che interpreta da ormai sette stagioni: Jo Wilson. Camilla Luddington: 'E' l'episodio più intenso che abbia mai girato' Scritto da Elisabeth R. Finch e diretto da Debbie Allen, l'episodio in questione sarà trasmesso in primavera. Questa nuova ...